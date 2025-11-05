Se aproxima nuevo Frente Frío a México... ¿Qué estados serán los afectados con bajas temperaturas de hasta -10 grados?

Para este miércoles, el frente frío 12 , se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, interaccionará con la onda tropical núm. 40 , que se desplazará sobre la península de Yucatán, y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera , originando lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro); puntuales fuertes en Tabasco (norte y centro), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este); intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra); así como lluvias aisladas en Veracruz (región Capital) y Puebla (región Valle Serdán).

El nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el jueves, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste y norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. En el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia.

Se pronostica que al final del día, el frente frío 12 se disipe sobre el mar Caribe. La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Se mantendrá baja probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana (excepto en el sureste del país y la península de Yucatán).

La onda tropical núm. 40 se desplazará gradualmente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias aisladas en dichas entidades.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera , además del ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 9 y máxima de 25 grado, el jueves tendremos una máxima de 25 y una mínima de 11 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 27 y mínima de 11.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León (suroeste), Jalisco (noreste), Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos (norte), Estado de México, Ciudad de México (sur), Oaxaca y Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca) Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital) y zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.