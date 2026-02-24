¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

México
/ 24 febrero 2026
Ante la inseguridad que causó la muerte de El Mencho en una de las sedes del Mundial 2026, Gianni Infantino expresó su confianza en las capacidades del gobierno mexicano

Tras los piques de violencia y seguridad que se vivieron el 22 y 23 de febrero en Jalisco, especialmente en Puerto Vallarta, medios han cuestionado si México debería mantener su estado de anfitrión para la Copa Mundial 2026.

Una de las sedes del evento internacional será Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Por ello, la preocupación en redes, y por parte de inversionistas y turistas, se ha remarcado en las tendencias del internet.

Tras los acontecimientos de violencia, provocados por el crimen organizado a causa del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, turistas detallaron su preocupación por los narcobloqueos, y hasta la FIFA solicitó informes sobre la situación de seguridad en México.

El 24 de febrero, después de haber recibido los informes de seguridad, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, expresó su confianza y supuesta ‘calma’ con respecto a las capacidades del Gobierno de México contra la inseguridad.

De manera paralela, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresaron que la seguridad para la Copa Mundial 2026 estaba garantizada, siendo ambos estados sedes del evento, junto con la Ciudad de México.

