Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril

NUEV YORK.- El antiguo jefe de inteligencia chavista, el ex general Hugo “El Pollo” Carvajal, quien confirmó una supuesta conexión del depuesto presidente Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, será sentenciado el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York.

De acuerdo a uno de sus abogados, Robert Feite, la sentencia de “El Pollo” estaba prevista para el día lunes, pero fue aplazada debido al cierre del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos.

Por lo anterior, el juez Alvin Hellerstein determinó posponer la sentencia del venezolano hasta 16 de abril a las 10:00 hora de Nueva York.

Fue en junio pasadao que Carvajal, de 65 años, se declaró culpable de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

Cabe recordar que fue en el año 2020 que la justicia de Estados Unidos dio inicio al proceso, en el que imputó a Carvajal, al ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello -considerado el número dos del chavismo- y a otros líderes venezolanos, y les acusó de conspiración narcoterrorista.

Seis años después y desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, acusados igualmente de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

Lo anterior, luego de que en el mes de diciembre, “El Pollo” Carvajal escribiera una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que le detalló la supuesta conexión de Maduro con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades.

Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela de 2004 a 2011 y en 2012 pasó a desempeñar el cargo de director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo de Venezuela y tiempo después fue diputado oficialista.