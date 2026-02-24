Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve

NUEVA YORK.- Tras un potente temporal histórico que provocó la cancelación de miles de vuelos y paralizó gran parte de la infraestructura de transporte en la región, las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron este martes el incremento gradual de sus operaciones en el noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) informó que la tormenta dejó acumulaciones de casi 23 pulgadas (58 centímetros) de nieve en LaGuardia y cerca de 17 pulgadas (43 centímetros) en Boston.

De acuerdo a información de FlightAware, hasta la mañana del martes se habían cancelado algo más de 2 mil vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, una cifra significativamente menor a las más de 5 mil 700 cancelaciones durante la jornada del lunes.

Pese a la reactivación, la recuperación es lenta en los principales centros de conexión, donde en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 50% de las salidas programadas para este martes fueron canceladas; en la zona metropolitana de Nueva York, los aeropuertos de Newark y LaGuardia registraron un 49% de cancelaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la cifra alcanzó el 41%.

American Airlines dijo esperaba normalizar los servicios en Boston y Nueva York durante el martes.

Por su parte, United y Delta también anunciaron planes para añadir frecuencias y reubicar a los pasajeros afectados.

La tormenta de esta semana obligó a declarar el estado de emergencia en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Pensilvania y Delaware.

El episodio evidencia cómo un fenómeno climático extremo puede afectar de forma inmediata la red aérea estadounidense, considerada una de las más dinámicas del mundo. Las tormentas invernales en esta región suelen generar interrupciones relevantes, pero la magnitud de las acumulaciones registradas esta semana elevó el nivel de impacto en varias ciudades.

No obstante, como saldo quedaron miles de itinerarios alterados, estados de emergencia en varios territorios y un esfuerzo coordinado entre autoridades y aerolíneas para reactivar la movilidad en el noreste de Estados Unidos.

NUEVA YORK REANUDA ACTIVIDADES

Tras la inensa tormenta de nieve que obligó la suspensión de actividades en toda la región y la cancelación de más de mil vuelos, las escuelas públicas y los principales espectáculos culturales vuelven a funcionar con normalidad.

El restablecimiento paulatino del transporte y la persistencia de retrasos en numerosas líneas marcó la jornada del martes en Nueva York.

Fue hoy que se levantó la prohibición de circulación para vehículos no esenciales, pero tanto trenes como autobuses y el metro operan con limitaciones o demoras, y algunas rutas siguen completamente suspendidas.