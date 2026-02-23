Estrategia sintáctica

+ Seguir en Seguir en Google
Monsi
por Monsi
CARTONES / 23 febrero 2026
    Estrategia sintáctica
COMPARTIR

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene en la narrativa la estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos, no balazos”, en los hechos se nota un cambio, como han evidenciado los últimos operativos, tal como ocurrió recientemente con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

TE PUEDE INTERESAR: Ubicaron a ‘El Mencho’ por su pareja sentimental, confirma la Sedena

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Seguridad
operativos

Personajes

Omar García Harfuch
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores.

UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación
La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión.

Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios
Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades.

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
El diputado Jericó Abramo presentó en la Cámara Baja la iniciativa para prohibir cuotas de reinscripción.

Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje