Estrategia sintáctica

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene en la narrativa la estrategia de seguridad aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos, no balazos”, en los hechos se nota un cambio, como han evidenciado los últimos operativos, tal como ocurrió recientemente con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

