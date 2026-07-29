Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles, el monzón mexicano en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur) y Chihuahua (oeste y suroeste); y puntuales fuertes en Durango (oeste y sur), todas con descargas eléctricas.

A su vez, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y sureste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, así como canales de baja presión en el interior del país, y el ingreso y avance de la onda tropical 22 sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur); puntuales fuertes en Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Puebla (este y sur), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán; todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del país; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

El flujo de aire húmedo del océano Pacífico en la península de Baja California, originará lluvias aisladas en zonas de Baja California y Baja California Sur.

Para este jueves, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas superiores a los 45°C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste); finalizando a partir de hoy en Coahuila.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 20 y máxima de 32 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 32 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Puebla (este y sur), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (costa este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos Guerrero y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta?

Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

No refugiarse debajo de árboles aislados.

Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.

En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.