Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este lunes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, la interacción de canales de baja presión al interior de la República Mexicana, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, además de la onda tropical 34 sobre el sureste y sur del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste), y finalizando en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste) y Chihuahua (noreste). Para el martes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además del paso de las ondas tropicales 34 sobre el occidente y la nueva onda tropical sobre la península de Yucatán y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

La circulación anticiclónica en niveles medios comenzará a desplazarse hacia el este, no obstante sus dorsales mantendrán el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). Se prevé que, a partir de este día, la onda de calor finalizará en Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, se prevé la formación de un posible ciclón tropical al suroeste de las costas del occidente de México.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 18 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 30 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Nayarit (centro y sur), Jalisco (este, centro y oeste), Colima, Michoacán (norte, centro y sur), Guanajuato (centro, este y sureste), Querétaro (centro, oeste y sur), Hidalgo (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Estado de México (norte), Puebla (oeste) y Guerrero (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.