Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Para este jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente, centro y occidente de México, y la onda tropical 11 frente las costas del Pacífico Sur Mexicano, en interacción con inestabilidad en los niveles altos y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (oeste) y Guerrero (sureste); puntuales fuertes en Puebla (suroeste), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Colima, Jalisco (excepto noreste) y Nayarit (norte y sur); y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.

Una tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otro lado, un canal de baja presión en la Mesa del Norte e inestabilidad en los niveles altos , generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como chubascos en Zacatecas. Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur); e intervalos de chubascos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano, continuando la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa, Chihuahua (noreste, centro y oeste), Coahuila (oeste), Durango (centro y oeste), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa) y Oaxaca (este y sur).

Para el viernes, una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura en el interior del territorio mexicano, una línea seca sobre la frontera norte de México, canales de baja presión en el sureste del país, divergencia en altura , la onda tropical 11 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California; así como rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del norte de México.

La onda tropical 10 situada frente a las costas de Colima y Jalisco, avanzará hacia el oeste y dejará de afectar a la República Mexicana. Finalmente, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical al oriente de la península de Yucatán.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del territorio mexicano, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (este y sur), Durango (centro y oeste) y Chihuahua (noreste), finalizando a partir del sábado en Baja California, Sonora y Coahuila.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 21 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 32 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (este y sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (excepto noreste), Colima, Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa y Durango (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (Suroeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (este y sur), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur) y Veracruz.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; y de componente sur en Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de componente sur en Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Campeche y Yucatán.

¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”?

Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave.

La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO

Las lluvias extremas podrían afectar:

• Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones.

• Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús.

• Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos.

Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse.