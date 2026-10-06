Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este martes, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico , en el golfo de México y en el Pacífico Sur Mexicano, respectivamente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica , originarán Tormenta Negra con lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, el frente frío 1 , dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche.

Para el miércoles, dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano y el golfo de México , una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste del país.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste de la República Mexicana.

Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 24 y una mínima de 13 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 23 y mínima de 13.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos y Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, y en costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta?

Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

No refugiarse debajo de árboles aislados.

Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.

En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.