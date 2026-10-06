Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este martes, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en el golfo de México y en el Pacífico Sur Mexicano, respectivamente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica, originarán Tormenta Negra con lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.
Por otra parte, el frente frío 1, dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste de la República Mexicana.
Para el miércoles, dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano y el golfo de México, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste del país.
Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 24 y una mínima de 13 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 23 y mínima de 13.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Tormenta Negra: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (norte y centro).
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (sur y oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos y Campeche (suroeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco y Oaxaca.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, y en costas de Veracruz y Tabasco.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.
¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.