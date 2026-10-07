Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este miércoles, la circulación de la tormenta tropical Isaias en el golfo de México e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Yucatán y Campeche; y puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichas entidades.

Tres ciclones tropicales se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por su parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico Sur Mexicano y un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Tlaxcala, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; intervalos de chubascos en Hidalgo, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur; y lluvias aisladas en Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

El jueves, los 3 posibles ciclones tropicales , uno en las costas del Pacífico Sur Mexicano, otro en el pacífico norte y el otro en el golfo de México, divergencia en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 14 y máxima de 24 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 23 y una mínima de 14 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 22 y mínima de 14.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y suroeste), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (sur), Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (sur), Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo (norte y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste) y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (sur), Guerrero (costa), Oaxaca (este y costa), Chiapas (este), Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán (centro) y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, así como en costas de Campeche.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.

Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.

Tipos de tormentas

Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.

Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.

Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.

Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.

Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta?

Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:

Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.

Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.

Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.

Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.

¿Qué riesgos representan?

Las tormentas pueden provocar:

Inundaciones repentinas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Descargas eléctricas peligrosas.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta?

Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

No refugiarse debajo de árboles aislados.

Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.

Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.

Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.

En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.