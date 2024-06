¿Se puede hacer el súper con mil pesos? Familia demuestra que sí, compra despensa en Bodega Aurrera (Video)

Tras la caída de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense, un sinnúmero de internautas han mostrado su preocupación por la inflación que enfrenta México.

En redes sociales, los internautas aseguran que era prácticamente imposible comprar una buena despensa con mil pesos, por lo que una familia decidió comprobarlo y documentarlo en video.

“Qué raro, aquí en Twitter me dicen que con $1000 pesos no alcanza para nada, q con eso comes 1 día nada más. Ah es que les da vergüenza ir Bodega Aurrera o a Mi tienda” (SIC), escribió la cuenta de @tatt00cfm en X.