SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites

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    SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
    La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México. FOTO: ARCHIVO

A partir de ahora, autoridades y dependencias podrán rechazarla en distintos trámites administrativos, mientras avanza la implementación de la CURP Biométrica.

La cédula profesional dejó oficialmente de funcionar como identificación oficial en México. La medida fue confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante una disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece que este documento ya no podrá utilizarse para acreditar identidad en diversos trámites administrativos.

Aunque continuará teniendo validez académica y profesional, autoridades, bancos e instituciones podrán rechazarla cuando se solicite una identificación oficial vigente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/la-cedula-profesional-electronica-es-valida-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-lo-confirma-OC19287494

¿La cédula profesional ya no sirve como identificación oficial?

Sí. Desde febrero de 2026, tanto las cédulas profesionales físicas como electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones dejaron de ser reconocidas oficialmente como documentos de identidad.

Esto significa que, aunque el documento siga siendo auténtico y legal, ya no tendrá el mismo peso que identificaciones como la credencial para votar o el pasaporte.

La decisión forma parte de un proceso nacional para unificar el sistema de identidad en México y avanzar hacia modelos más digitalizados.

¿En qué trámites podrían rechazar la cédula profesional?

Con esta actualización, instituciones públicas y privadas podrán negar el uso de la cédula profesional en trámites donde se requiera acreditar identidad oficial.

Algunos de los procesos donde podría ser rechazada son:

- Apertura de cuentas bancarias

- Trámites notariales

- Gestiones ante dependencias gubernamentales

- Procesos administrativos oficiales

- Verificación de identidad en instituciones privadas

Por ello, especialistas recomiendan verificar previamente qué documentos acepta cada institución antes de realizar cualquier trámite.

$!La cédula profesional dejó oficialmente de funcionar como identificación oficial en México.
La cédula profesional dejó oficialmente de funcionar como identificación oficial en México. FOTO: ARCHIVO

Entonces, ¿para qué seguirá sirviendo la cédula profesional?

Aunque perdió su función como identificación oficial, la cédula profesional seguirá siendo válida para comprobar estudios y autorización legal para ejercer una profesión en México.

Es decir, continuará funcionando como:

- Documento académico

- Comprobante de título profesional

- Acreditación para el ejercicio profesional

En términos prácticos, mantendrá su valor dentro del ámbito laboral y educativo, pero dejará de ser aceptada como documento de identidad ante autoridades y empresas.

La CURP Biométrica será la nueva identificación oficial

La disposición publicada por el Gobierno federal también establece que la CURP Biométrica será el documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en México.

Este nuevo sistema incluirá:

- Huellas dactilares

- Fotografía

- Datos personales validados

- Elementos digitales de autenticación

El objetivo es consolidar una sola fuente oficial de identidad para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en el país.

¿Qué pasa si presentas tu cédula profesional?

A partir de esta actualización, cualquier institución podrá rechazar la cédula profesional si se presenta como identificación oficial en un trámite administrativo.

Por ello, las autoridades recomiendan contar con otros documentos vigentes como:

- Credencial del INE

- Pasaporte

- Licencia de conducir oficial

Esto será especialmente importante mientras avanza la implementación gradual de la CURP Biométrica en todo el territorio nacional.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-tramitar-la-constancia-de-situacion-profesional-documento-que-valida-tu-trayectoria-academica-GB17615120

¿Por qué el Gobierno tomó esta decisión?

El Gobierno de México busca consolidar un sistema de identidad más uniforme, digital y centralizado. La intención es que la CURP funcione como documento principal para validar identidad en trámites públicos y privados.

Con este cambio, la cédula profesional conserva su valor académico y legal, pero deja atrás una función que durante años fue utilizada por millones de profesionistas en México.

La medida marca un nuevo paso hacia la digitalización de los servicios y trámites en el país, aunque también genera dudas entre ciudadanos que aún utilizan este documento como identificación cotidiana.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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