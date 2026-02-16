¿La cédula profesional electrónica es válida? La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo confirma

Desde el 15 de enero del 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación constató, a través del Máximo Tribunal, que las cédulas profesionales electrónicas tienen el mismo valor profesional que las físicas.

Se destacó que, en el formato digital, la validez del documento permanece práctica y no amerita la fotografía o la firma digital en la aplicación para un empleo profesional.

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA

La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública ha decretado que el documento electrónico tiene certeza jurídica, lo cual protege a los postulantes de rechazos, por parte de las instituciones públicas y privadas, en caso de prejuicios que condicionen la contratación.

El Tribunal constató que la existencia de la cédula profesional electrónica es documento suficiente para exponer que el postulante tuvo una preparación profesional.

Otro de los aspectos que más ha destacado, del formato electrónico, es la ausencia de fotografía o firma. El pleno tribunal explicó que dicho documento no equivale a una identificación oficial, lo cual exenta la necesidad de características similares, como una fotografía o una firma.

Los empleadores no deben pedir, como condición de contratación, el presentar una cédula física. Tal requisito, según agencias de información, no tiene sustento legal para aplicarse. En caso de requerirse autenticidad, el número de cédula puede buscarse en el sistema oficial de la Dirección General de Profesiones.

Medios de información han destacado que esta regulación simbolizará una regulación de empleos profesionales en México, al desempeñar su profesión de manera legal y efectiva. Su formato se ha demostrado práctico, ya que puede descargarse desde la plataforma oficial de la SEP.

El nuevo formato ha desempeñado su papel por ser práctico, al igual que formalizan la actualización de trámites en el gobierno de México; de este mismo modo, se han cortado gastos de producción y almacenamiento.