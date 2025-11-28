Servicio Militar Nacional obligatorio... ¿qué significa sacar bola Negra, bola Blanca y bola Azul?

Aunque el SMN fue tradicionalmente exclusivo para hombres, desde 2020 las mujeres también pueden participar de manera voluntaria. La actualización normativa detalla esta inclusión como parte de una modernización estructural, que también incorpora ajustes en el proceso de alistamiento.

El Servicio Militar Nacional ( SMN ) volvió al centro de la conversación tras la publicación de sus nuevas reglas de operación por parte de la Sedena. Este requisito, que deben cumplir los mexicanos y mexicanas al cumplir 18 años, se reafirma como un deber de carácter público y obligatorio, tanto para personas por nacimiento como por naturalización. El documento oficial establece que el servicio de las armas se prestará en el Ejército , la Armada o la Fuerza Aérea , de acuerdo con las capacidades de cada recluta.

La historia del Servicio Militar se remonta a la Revolución, pero se formalizó en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país necesitaba reforzar la preparación castrense de la población joven. Los nacidos en 1924 fueron los primeros en integrarse a este sistema.

CAMBIOS CLAVE Y LAS CINCO FASES DEL SERVICIO MILITAR

El SMN conserva su estructura clásica de cinco etapas:• Alistamiento• Sorteo• Reclutamiento• Adiestramiento• Liberación

Sin embargo, la Sedena anunció que, a partir de 2026, la fase de adiestramiento se compactará en 13 sesiones sabatinas, con el fin de facilitar la participación y reducir ausencias. Este ajuste busca hacer más eficiente el proceso formativo sin eliminar su carácter obligatorio.

Además, la convocatoria invita de manera formal a las mujeres mayores de 18 años a sumarse de forma voluntaria en los Centros de Adiestramiento distribuidos en todo el país, reforzando su papel dentro de la estructura del SMN.

¿QUÉ SIGNIFICA SACAR BOLA NEGRA, BLANCA O AZUL?

Durante la fase de sorteo, los jóvenes conocen el tipo de servicio que deberán cumplir. Las tres posibilidades son:

• Bola blanca: obliga a encuadrarse en el Ejército o la Fuerza Aérea para recibir adiestramiento militar activo.

• Bola azul: indica encuadramiento en la Armada de México, cumpliendo con el entrenamiento correspondiente.

• Bola negra: exenta del servicio activo, pero el joven debe permanecer a disposición de la comandancia de su zona.

Tras el sorteo, quienes obtengan bola blanca o azul deberán completar el adiestramiento y luego tramitar su cartilla liberada.

Los de bola negra deberán esperar la confirmación oficial de liberación. En todos los casos, el resultado debe registrarse en la Junta Municipal de Reclutamiento.

DATOS CURIOSOS DEL SERVICIO MILITAR

• El sorteo de bolas es una tradición vigente desde hace más de 80 años.

• Los jóvenes que encuadran suelen recibir instrucción en disciplina, defensa personal y protección civil.

• Algunas zonas permiten servicio social alterno para mujeres que apoyan actividades comunitarias.