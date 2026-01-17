$!Servicio Militar Nacional será obligatorio para jóvenes que cumplan 18 años en 2026: etapas, requisitos y calendario

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) deberá ser cumplido por los jóvenes mexicanos que alcancen la mayoría de edad durante ese año, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia precisó que el registro continuará siendo obligatorio y deberá realizarse en las juntas municipales o alcaldías de reclutamiento, así como en los consulados de México en el extranjero para quienes residan fuera del país.

El proceso de inscripción se mantiene como el primer paso formal para cumplir con esta obligación constitucional e incluye la entrega de documentación oficial, la revisión de datos personales y la asignación de modalidad mediante sorteo. Las autoridades militares señalaron que el cumplimiento del Servicio Militar no implica incorporación automática a las Fuerzas Armadas.

REGISTRO Y PRIMERAS ETAPAS DEL PROCESO

La Sedena informó que, en 2026, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco fases, las cuales inician con el alistamiento, periodo en el que las juntas municipales, alcaldías y consulados realizan el registro de los jóvenes mexicanos de la Clase 2008 (quienes cumplen 18 años en 2026), así como de remisos y mujeres voluntarias que solicitan su Cartilla de Identidad del SMN.

Este registro tiene como objetivo que los ciudadanos puedan tramitar y obtener su cartilla, documento necesario para cumplir con sus obligaciones militares.

SORTEO PARA DEFINIR LA MODALIDAD

La segunda fase corresponde al sorteo, el cual se lleva a cabo durante uno de los domingos de noviembre en las juntas municipales y alcaldías de reclutamiento. En este evento se determina la forma en que cada conscripto cumplirá con el Servicio Militar Nacional:

- Encuadrado (Bola Blanca o Azul), en Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana.

- A Disponibilidad (Bola Negra), bajo control administrativo de la Sedena en las comandancias de Zona Militar de cada estado.