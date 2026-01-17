Servicio Militar Nacional será obligatorio para jóvenes que cumplan 18 años en 2026: etapas, requisitos y calendario

    La Sedena informó que en 2026 el Servicio Militar Nacional seguirá siendo obligatorio para jóvenes que alcancen la mayoría de edad, con registro en juntas municipales, alcaldías y consulados CUARTOSCURO

El Servicio Militar Nacional mantiene en 2026 su carácter obligatorio para los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional (SMN) deberá ser cumplido por los jóvenes mexicanos que alcancen la mayoría de edad durante ese año, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia precisó que el registro continuará siendo obligatorio y deberá realizarse en las juntas municipales o alcaldías de reclutamiento, así como en los consulados de México en el extranjero para quienes residan fuera del país.

El proceso de inscripción se mantiene como el primer paso formal para cumplir con esta obligación constitucional e incluye la entrega de documentación oficial, la revisión de datos personales y la asignación de modalidad mediante sorteo. Las autoridades militares señalaron que el cumplimiento del Servicio Militar no implica incorporación automática a las Fuerzas Armadas.

REGISTRO Y PRIMERAS ETAPAS DEL PROCESO

La Sedena informó que, en 2026, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco fases, las cuales inician con el alistamiento, periodo en el que las juntas municipales, alcaldías y consulados realizan el registro de los jóvenes mexicanos de la Clase 2008 (quienes cumplen 18 años en 2026), así como de remisos y mujeres voluntarias que solicitan su Cartilla de Identidad del SMN.

Este registro tiene como objetivo que los ciudadanos puedan tramitar y obtener su cartilla, documento necesario para cumplir con sus obligaciones militares.

SORTEO PARA DEFINIR LA MODALIDAD

La segunda fase corresponde al sorteo, el cual se lleva a cabo durante uno de los domingos de noviembre en las juntas municipales y alcaldías de reclutamiento. En este evento se determina la forma en que cada conscripto cumplirá con el Servicio Militar Nacional:

- Encuadrado (Bola Blanca o Azul), en Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana.

- A Disponibilidad (Bola Negra), bajo control administrativo de la Sedena en las comandancias de Zona Militar de cada estado.

RECLUTAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

La fase de reclutamiento se realiza durante los fines de semana de enero, específicamente sábados y domingos, en un horario de 08:00 a 13:00 horas. En este periodo, personal militar instala puestos de recepción en las juntas municipales y alcaldías para recibir la cartilla de identidad del SMN de los jóvenes alistados, tanto de la clase como remisos.

Para completar este trámite, se solicita la entrega de copias de la siguiente documentación:

- Acta de nacimiento

- Identificación oficial con fotografía

- CURP

En los casos en que la cartilla haya sido expedida en otro municipio, alcaldía o consulado, será necesario presentar un Aviso de Cambio de Domicilio, acompañado de:

- Cartilla de Identidad del SMN

- Acta de nacimiento

- Identificación oficial con fotografía

- CURP

- Comprobante de nuevo domicilio

Durante esta etapa también se invita a mujeres mexicanas de 18 años a participar de manera voluntaria en el Programa General de Adiestramiento del SMN.

FASE DE ADIESTRAMIENTO A PARTIR DE 2026

La fase de adiestramiento contempla, a partir de 2026, dos escalones, cada uno con 13 sesiones sabatinas de tres meses, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. En este periodo se capacita a hombres y mujeres voluntarias en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, donde reciben instrucción básica sobre la doctrina militar vigente.

Para quienes cumplen encuadrados, el calendario del Programa General de Adiestramiento Militar 2026 será el siguiente:

- Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

- Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

Los conscriptos que cumplen a disponibilidad permanecen durante un año bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Oficinas de Reclutamiento de cada Zona Militar.

LIBERACIÓN DEL SERVICIO MILITAR Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

La liberación se lleva a cabo durante el mes de diciembre de cada año. En esta fase, la Sedena y la Secretaría de Marina-Armada de México instalan puestos de entrega en juntas municipales y alcaldías para otorgar la Cartilla de Identidad del SMN y la Hoja de Liberación a quienes cumplieron de manera satisfactoria, ya sea encuadrados o a disponibilidad.

Posteriormente, los documentos continúan entregándose en las Oficinas de Reclutamiento de Zonas Militares y Navales entre enero y junio. La autoridad militar indicó que toda la documentación que no sea recogida es destruida el 1 de julio de cada año.

Para recoger la cartilla y hoja de liberación, el conscripto deberá presentar:

- Recibo

- Identificación oficial con fotografía

En casos justificados como enfermedad, estudios o diligencias, estos documentos podrán ser solicitados por familiares en primer grado, siempre que presenten una carta poder debidamente requisitada.

La Sedena puso a disposición los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36 para resolver dudas y aclaraciones relacionadas con el Servicio Militar Nacional, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

