Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Pensión del Bienestar 2026, dirigida a personas de 65 años o más, que mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal. Este apoyo es distribuidos directamente a través del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Los beneficiarios lo utilizan de forma libre para cubrir sus necesidades básicas, principalmente: • Alimentación básica: Compra de despensa, canasta básica y productos de primera necesidad.

• Gastos de salud: Adquisición de medicamentos, consultas médicas y tratamientos. • Servicios del hogar: Pago de agua, luz, gas, teléfono o predial. • Autonomía económica: Evita que los adultos mayores dependan económicamente de terceros o familiares.

REGISTRO EN OCTUBRE A partir del lunes 19 de octubre, las y los adultos mayores debes acudir de forma presencial a un Módulo del Bienestar. El periodo masivo de registros arranca oficialmente a partir de la tercera semana de octubre, a partir del 19 de agosto en adelante. El calendario de registro por apellidos previsto para el periodo del 19 al 25 de octubre de 2026 organiza la atención de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

Día de la semana Fecha en octubre Inicial del primer apellido Lunes 19 de octubre A, B, C Martes 20 de octubre D, E, F, G, H Miércoles 21 de octubre I, J, K, L, M Jueves 22 de octubre N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 23 de octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 24 de octubre Todas las letras (Rezagados) Domingo 25 de octubre Todas las letras (Rezagados)

¿QUIÉNES SE PUEDEN INSCRIBIR EN ESTAS FECHAS? Personas que ya tienen 65 años cumplidos o más y que por alguna razón no se habían registrado antes (rezagados).Adultos que cumplen los 65 años de edad propiamente durante los meses de julio y agosto de 2026. Documentación Requerida (Original y Copia) • Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o credencial del INAPAM. • Acta de nacimiento: Debe ser completamente legible. • CURP: Clave Única de Registro de Población con impresión reciente. • Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial, con una antigüedad máxima de 6 meses. • Teléfonos de contacto: Es indispensable proporcionar un número celular y uno fijo de casa para recibir notificaciones sobre tu trámite. ¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? • Espera la convocatoria: La Secretaría de Bienestar abre periodos de registro cada ciertos meses a lo largo del año. • Ubica tu módulo: Revisa la sede que te corresponde a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar. • Revisa el calendario por apellidos: Normalmente, la atención en los módulos se organiza por días específicos de la semana tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido del solicitante. ¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA? El número telefónico es 800 639 42 64 El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

DATOS CURIOSOS • La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en México. • El orden alfabético en la dispersión de pagos busca reducir filas y facilitar la atención en sucursales del Banco del Bienestar. • Una vez depositado el recurso, el dinero permanece disponible en la cuenta del beneficiario y no es obligatorio retirarlo el mismo día en que se realiza el depósito.