Aranda vuelve a responder: Rays vencen a Guardians y quedan a un triunfo de la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay quedaron a una victoria de disputar la Serie Mundial 2026. Con una ofensiva que golpeó temprano y una sólida actuación de Drew Rasmussen, vencieron 3-1 a los Guardians de Cleveland en Progressive Field y tomaron ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El quinto juego inclinó una serie de constantes respuestas. Tampa Bay consiguió su segundo triunfo consecutivo y ahora tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato del joven circuito ante su público. La lluvia alteró el calendario de la serie. Los visitantes atacaron al abridor Parker Messick en la primera entrada. Yandy Díaz abrió el camino con un doblete y, tras llenar las bases, Jonny DeLuca negoció una base por bolas que permitió anotar al cubano. La estrategia: embasarse y presionar al pitcheo rival.

En el segundo episodio apareció el mexicano Jonathan Aranda. Ben Williamson se embasó con sencillo, Díaz llegó a primera y Aranda conectó imparable al jardín izquierdo para producir el 2-0. El primera base prolongó así su protagonismo después de ser pieza fundamental en la victoria del sábado. La tercera carrera llegó en el siguiente capítulo. Chandler Simpson abrió la entrada con doblete, se robó la antesala y anotó gracias a un sencillo de Liam Hicks. Con tres anotaciones en tres innings, Tampa Bay dejó contra las cuerdas a Messick, quien salió tras dos entradas, cinco imparables, dos carreras y tres ponches. El encuentro se convirtió después en una demostración de control desde el montículo. Rasmussen trabajó siete entradas, permitió cuatro hits y una carrera, concedió un pasaporte y recetó seis ponches. Su dominio impidió que Cleveland encontrara el batazo capaz de encender la remontada. Los Guardians reaccionaron hasta el sexto rollo. Steven Kwan y José Ramírez conectaron sencillos, antes de que Chase DeLauter impulsara la única anotación local con un rodado a primera base. Sin embargo, Jo Adell fue retirado y el daño terminó limitado a una carrera.

Cleveland tuvo oportunidades posteriores, pero careció de contundencia. En el séptimo episodio, Nathaniel Lowe abrió con sencillo y Patrick Bailey bateó para doble matanza. Un inning después, Ramírez se ponchó con Kwan en circulación, dejando escapar otra posibilidad de acercarse. Aranda acabó con dos hits y una producida; Díaz y Simpson también conectaron dos imparables cada uno. Los Rays sumaron 12 hits, y Bryan Baker selló la victoria con el salvamento en la novena. El sexto juego será el lunes 19 de octubre en el Tropicana Field de St. Petersburg, donde los Rays buscarán llegar a su tercera Serie Mundial, tras sus apariciones de 2008 y 2020. Cleveland estará obligado a ganar para forzar un séptimo encuentro. En la Liga Nacional ya esperan los Brewers de Milwaukee, quienes eliminaron por barrida a los Dodgers de Los Ángeles. Tampa Bay tiene a su alcance el boleto al Clásico de Otoño, pero deberá superar la última resistencia de unos Guardians que todavía sueñan con remontar.