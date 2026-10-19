Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country

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    Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
    Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo. Héctor García

La séptima edición de este evento concluyó con la presentación de Heartland y Brett Young

Saltillo vivió una de sus jornadas más esperadas del Rodeo 2026 con una velada dedicada a la música country, que reunió a una gran cantidad de asistentes para disfrutar de las presentaciones de artistas internacionales durante la clausura del festival.

Por primera vez en México, el grupo estadounidense Heartland, originario de Alabama, abrió la jornada con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “I Loved Her First”, canción que conectó con el público y marcó uno de los momentos más emotivos de la tarde.

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Durante su presentación, los integrantes de la agrupación interactuaron en inglés con los asistentes y expresaron su sorpresa ante la respuesta de los saltillenses.

“Qué hermosa gente, miren nada más esto”, comentó uno de los músicos al observar la multitud, que respondió levantando sus sombreros y lanzando gritos de entusiasmo.

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La presentación convirtió el escenario en un punto de encuentro para los aficionados al género country, quienes acompañaron la actuación en un ambiente festivo y acorde con la temática del evento.

$!Hertland abrió las presentaciones de este domingo en el Rodeo Saltillo.
Hertland abrió las presentaciones de este domingo en el Rodeo Saltillo. Héctor García

Posteriormente, Brett Young sorprendió a los asistentes al aparecer en el escenario antes del horario previsto, lo que generó expectativa entre quienes esperaban su participación.

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El cantante estadounidense interpretó “In Case You Didn’t Know”, uno de sus temas más populares y que ha alcanzado gran difusión en plataformas digitales como TikTok.

La respuesta del público se mantuvo con canciones como “Like I Love You”, con las que el artista sumó energía a una jornada marcada por los sombreros vaqueros, la música en vivo y el entusiasmo de los asistentes.

Ellos son Brett Young y Heartland, las estrellas que cierran el Rodeo Saltillo este domingo

Con las actuaciones de Heartland y Brett Young, el Rodeo Saltillo cerró su programación con una celebración dedicada al country, género que encontró en la capital coahuilense un público dispuesto a disfrutar de sus principales exponentes.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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