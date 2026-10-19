Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country

Saltillo vivió una de sus jornadas más esperadas del Rodeo 2026 con una velada dedicada a la música country, que reunió a una gran cantidad de asistentes para disfrutar de las presentaciones de artistas internacionales durante la clausura del festival. Por primera vez en México, el grupo estadounidense Heartland, originario de Alabama, abrió la jornada con algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “I Loved Her First”, canción que conectó con el público y marcó uno de los momentos más emotivos de la tarde.

Durante su presentación, los integrantes de la agrupación interactuaron en inglés con los asistentes y expresaron su sorpresa ante la respuesta de los saltillenses.

“Qué hermosa gente, miren nada más esto”, comentó uno de los músicos al observar la multitud, que respondió levantando sus sombreros y lanzando gritos de entusiasmo.

La presentación convirtió el escenario en un punto de encuentro para los aficionados al género country, quienes acompañaron la actuación en un ambiente festivo y acorde con la temática del evento.

Posteriormente, Brett Young sorprendió a los asistentes al aparecer en el escenario antes del horario previsto, lo que generó expectativa entre quienes esperaban su participación.

El cantante estadounidense interpretó “In Case You Didn’t Know”, uno de sus temas más populares y que ha alcanzado gran difusión en plataformas digitales como TikTok.

La respuesta del público se mantuvo con canciones como “Like I Love You”, con las que el artista sumó energía a una jornada marcada por los sombreros vaqueros, la música en vivo y el entusiasmo de los asistentes.

Con las actuaciones de Heartland y Brett Young, el Rodeo Saltillo cerró su programación con una celebración dedicada al country, género que encontró en la capital coahuilense un público dispuesto a disfrutar de sus principales exponentes.