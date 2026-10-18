Macron promete castigo para quienes ‘buscaron derribar la República’

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    Macron promete castigo para quienes ‘buscaron derribar la República’
    Gente mira a un auto calcinado en Place de la Republique el día después de una manifestación contra el creciente coste de la vida, que se suma a las protestas estudiantiles, en París. AP

La policía francesa arrestó al menos a mil 800 personas por los desórdenes, mientras cientos de negocios fueron saqueados en todo el país

PARÍS.- El presidente francés Emmanuel Macron denunció el domingo los disturbios y saqueos que han estallado en todo el país durante protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

“Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República rendirán cuentas”, declaró Macron en un discurso televisado a la nación.

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Culpó a la “violencia desenfrenada” a “elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes”.

Macron celebró una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, un día después de que grupos de manifestantes enmascarados provocaron incendios y atacaran edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en varias ciudades.

Dijo que había instruido a los prefectos a trabajar con los alcaldes para proteger los edificios públicos y los negocios en las próximas semanas, incluso prohibiendo protestas cuando sea necesario.

En Limoges, una ciudad en el centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo el domingo en la place de la République de París en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno cuando las tensiones se avivaban esporádicamente con pequeños grupos de personas que intentaban prender fuego a bicicletas y botes de basura .

“El derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”, escribió en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que mencionó los saqueos de cientos de negocios en ciudades incluidas París, Marsella, Lyon y Burdeos.

Las autoridades señalaron que unas 550 mil personas participaron en protestas en toda Francia, y los organizadores contabilizaron unas 800 mil.

Los manifestantes respondieron a llamados de un sindicato, organizaciones estudiantiles y activistas que esperaban reactivar el movimiento de los “chalecos amarillos”, que surgió en 2018 para protestar contra la injusticia social.

Las protestas masivas en Francia a menudo se ven empañadas por violencia en los márgenes de marchas por lo demás pacíficas, lo que deriva en enfrentamientos con la policía. E

l número de arrestos reportado el domingo se acercó a los casi 2 mil registrados en todo el país durante un solo día de protestas de los chalecos amarillos en diciembre de 2018.

La policía de París indicó en un comunicado que una persona murió de un ataque al corazón, sin aportar detalles. La fiscalía de París anunció que estaba investigando el caso.

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