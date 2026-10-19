$!Saltillo: Tras pandemia, presencia de autos aumenta 25%... y motos se disparan al doble

A cinco años de la pandemia de COVID-19, que paralizó gran parte de las actividades en el mundo, la cantidad de automóviles en circulación en Saltillo aumentó 25 por ciento, mientras que la presencia de motocicletas se disparó al doble. Según la última actualización del reporte de Vehículos de Motor Registrados del INEGI, al cierre de 2025, Saltillo contaba con 238 mil 831 automóviles en circulación.

La cifra representa un incremento de 47 mil 794 unidades respecto a 2020, cuando se reportaron 191 mil 37 automóviles registrados en la capital de Coahuila. El crecimiento también se reflejó en otras categorías del parque vehicular. En el mismo periodo, los registros de camiones para pasajeros pasaron de 71 mil 399 a 101 mil 75, mientras que los de motocicletas aumentaron de 10 mil 497 a 21 mil 299.

En términos porcentuales, el número de automóviles creció 25 por ciento; el de camiones para pasajeros, 41 por ciento, y el de motocicletas, 104 por ciento. Aunque indicadores como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran una disminución en la proporción de personas que reportan embotellamientos, al pasar de 52.7 por ciento en junio de 2025 a 48 por ciento en junio de 2026, el crecimiento del parque vehicular plantea cambios en las condiciones de movilidad de la ciudad.

En cuanto a la relación entre vehículos y población, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró 879 mil 958 habitantes en Saltillo, mientras que la Encuesta Intercensal reportó 976 mil 477 personas.

Con base en estas cifras, el promedio pasó de 217 automóviles por cada mil habitantes en 2020 a 244 en 2025.

La proporción de hogares con automóvil también aumentó. Mientras que en 2020 el 79 por ciento de los hogares de Saltillo contaba con al menos un vehículo, para 2025 la cifra subió a 85 por ciento. Esto significa que, en promedio, solo 15 por ciento de los hogares de la capital coahuilense no tendría automóvil.