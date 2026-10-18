Se compromete Sheinbaum a modernizar todo el sistema de salud en México: ‘Me canso ganso’

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    Se compromete Sheinbaum a modernizar todo el sistema de salud en México: ‘Me canso ganso’
    “Es como una revolución nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo”, declaró en Campeche. Presidencia

Contará con un equipo de trabajo integrado de estudiantes mexicanos y descartó contratar empresas privadas para este proyecto

CAMPECHE.- Ante quejas de desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y retraso en trámites para solicitar insumos, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió, —al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con su lema ‘me canso ganso’—, a modernizar todo el sistema de salud en México y agilizar procesos con la ayuda de un equipo de trabajo integrado de estudiantes mexicanos, por lo que rechazó contratar empresas privadas para este proyecto.

“Como decía el presidente López Obrador, me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo. De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea (...) Y lo voy a informar, lo voy a ir informando y voy a consultar con los médicos, con las enfermeras para que me digan si es cierto, no es cierto y cómo vamos avanzando”, declaró.

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Al encabezar la rehabilitación del Hospital General IMSS-Bienestar Ciudad del Carmen, aseguró que también se contratarán a más especialistas, comprará equipos médicos en caso de ser necesario y seguirá con sus visitas a centros de salud y hospitales para escuchar de forma directa las áreas de oportunidad de cada uno.

MODERNIZACIÓN ESTARÁ A CARGO DE JÓVENES, ASEGURA SHEINBAUM

En su discurso, Sheinbaum Pardo criticó las fallas en logística para garantizar insumos y los oficios que deben entregar los directores de hospitales, por lo que aseguró que la modernización estará a cargo de jóvenes egresados de universidades públicas.

“Voy a convocar a los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, del Poli, de la UNAM, de la Universidad de acá de Campeche, a jóvenes salidos de ciencia de datos de Operación, Logística, de estas carreras que hoy se necesitan. Porque ni modo que contratemos una empresa para esto, no, voy a tomar los jóvenes a los especialistas mexicanos. Que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar. Que si piden una medicina que en la tarde llegue, así como una compra digital, ¿cómo es posible que si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?”, cuestionó.

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“Ya lo voy a atender yo”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema del desabasto de medicamentos en hospitales de Ciudad del Carmen. Además, señaló que ya hay un Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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