Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo
    El Rodeo Saltillo concluirá con doble concierto country, exhibiciones ganaderas, competencias vaqueras y actividades infantiles en la Expo Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Heartland y Brett Young encabezarán el cierre del Rodeo Saltillo 2026, que tendrá rodeo, exhibiciones ganaderas y actividades familiares; los boletos se agotaron el sábado

La música country, las tradiciones vaqueras y el entretenimiento familiar marcarán este domingo el cierre del Rodeo Saltillo 2026, que durante cuatro días convirtió las instalaciones de la Expo Coahuila en punto de encuentro para los aficionados a la cultura ganadera y los espectáculos en vivo.

La última jornada, programada para este 18 de octubre, tendrá como principales atractivos las presentaciones de la agrupación estadounidense Heartland y el cantante Brett Young, quienes subirán al escenario del Teatro del Pueblo para despedir la edición con canciones que han conquistado al público internacional. La agenda también contempla competencias de rodeo, exhibiciones ganaderas, actividades infantiles y una oferta gastronómica para los asistentes.

Las actividades de este domingo se desarrollarán de las 14:00 a las 00:00 horas. Para quienes cuentan con boleto, la recomendación es llegar antes de las 18:30 horas, con el propósito de recorrer la exposición ganadera, conocer las propuestas gastronómicas y disfrutar de las distintas atracciones antes de los espectáculos principales.

La organización informó que los boletos para el Rodeo Saltillo 2026 se agotaron desde la tarde del sábado, por lo que el acceso a la jornada final dependerá de contar con una entrada adquirida previamente.

Ellos son Brett Young y Heartland, las estrellas que cierran el Rodeo Saltillo este domingo

HEARTLAND Y BRETT YOUNG ENCABEZAN EL CIERRE MUSICAL

El Teatro del Pueblo concentrará los momentos estelares de la noche con Heartland, que tiene programada su presentación de las 19:30 a las 21:00 horas, seguida por Brett Young, quien aparecerá en el escenario a las 21:45 horas.

Originaria de Huntsville, Alabama, Heartland alcanzó reconocimiento internacional en 2006 con I Loved Her First, una canción que relata la perspectiva de un padre al ver a su hija casarse. El tema llegó al primer lugar de la lista Hot Country Songs de Billboard y se convirtió en una de las piezas recurrentes en las bodas, particularmente durante el baile entre padre e hija.

Por su parte, Brett Young combina las raíces del country con influencias del pop contemporáneo y el R&B. Su trayectoria musical tomó impulso después de que una lesión en el codo truncara su aspiración de convertirse en beisbolista profesional. En 2016 lanzó Sleep Without You y posteriormente consolidó su popularidad con In Case You Didn’t Know, una de sus baladas más reconocidas.

La presencia de ambos artistas permitirá cerrar el festival con dos propuestas distintas del country estadounidense: las composiciones románticas de Young y las historias familiares que distinguen a Heartland.

RODEO, GANADERÍA Y GASTRONOMÍA DURANTE LA JORNADA

Además de los conciertos, la programación contempla actividades para quienes buscan una experiencia vinculada con la tradición vaquera. En el área de rodeo se realizará el Rodeo de las Estrellas, mientras que Smoke & Grill reunirá actividades relacionadas con la cocina y las competencias gastronómicas, incluido el inicio de calificaciones de Fuego en Familia y su posterior premiación.

La Expo Gan mantendrá abierta su exhibición de ganado durante toda la jornada, mientras que la Nacional Angus ofrecerá un espacio para conocer ejemplares de esta raza bovina hasta las 21:00 horas. Ambas actividades forman parte de los atractivos para quienes desean acercarse al sector ganadero y conocer más sobre la actividad pecuaria.

El programa también incluye el Rodeo Infantil, con pruebas como amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro, monta de becerro y carreras de barriles de ponys. Estas actividades se distribuirán en distintos bloques durante la tarde y la noche.

PEQUEÑO OESTE, UNA OPCIÓN PARA LAS FAMILIAS

Los asistentes que acudan con niñas y niños podrán visitar Pequeño Oeste, un espacio que operará de manera corrida de las 14:00 a las 23:00 horas, con concursos vaqueros, juegos interactivos, toro mecánico infantil y juvenil, granja didáctica, paseos en pony y tractor, además de carreras y juegos recreativos.

¿Vas al Rodeo Saltillo? ¡Atención! Estos son los objetos que no podrás ingresar al evento

La oferta incluye también una mini feria, área sensorial y distintas actividades de destreza, como tiro al blanco, tiro de canicas, tiro al globo, tiro con dardo, rifle y flecha, así como lanzamiento de costales.

Con esta programación, el Rodeo Saltillo 2026 llegará a su última noche con una agenda que combina música internacional, exhibiciones ganaderas, competencias y entretenimiento para diferentes edades. El cierre tendrá como protagonistas a Heartland y Brett Young, en una jornada que busca reunir la tradición del oeste estadounidense con la oferta cultural y recreativa de la capital coahuilense.

ACTIVIDADES PARA ESTE DOMINGO 18

Smoke & Grill

Prendefuegos

Fuego en Familia – Inicio de Calificaciones: 3:00 PM - 5:30 PM

Premiación: 5:30 PM - 7:00 PM

Rodeo

Rodeo de las Estrellas: 5:00 PM - 7:00 PM

Teatro del Pueblo

Heartland: 7:30 PM - 9:00 PM

Brett Young: 9:45 PM - 11:15 AM

Expo Gan / Nacional Angus

Expo Gan – Exhibición abierta de ganado: 2:00 PM - 12:00 AM

Nacional Angus – Exhibición abierta de ganado: 2:00 PM - 9:00 PM

Rodeo Infantil

Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 3:00 PM - 4:30 PM

Carrera de barriles de ponys: 4:30 PM - 5:00 PM

Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 5:00 PM - 6:30 PM

Carrera de barriles de ponys: 6:30 PM - 7:00 PM

Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 7:00 PM - 8:30 PM

Pequeño Oeste

Horario corrido de 2:00 PM a 11:00 PM con las siguientes actividades para niños:

Concursos vaqueros

Juegos interactivos

Toro mecánico infantil y juvenil

Granja didáctica

Paseo en pony

Paseo en tractor

Carrera de cochinitos

Carrera de costales

Clavado de cochinitos

Roll a Ball

Tiro al blanco

Mini feria

Área sensorial

Tiro de canicas

Tiro al globo

Tiro con dardo

Tiro con rifle

Tiro con flecha

Lanza costales

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rodeo
Rodeo Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
Apuesta. La primera edición del Saltillera Fest reunirá propuestas de rock alternativo, ska y pop para una jornada musical en la Hacienda El Mimbre

¡Se llegó el día! Del rock al ska: los números detrás de las estrellas del Saltillera Fest
true

Coahuila: Anexos, entre la necesidad y los riesgos
true

Feria Internacional del Libro en Monterrey

El Dr. Ismael Tapia destaca la importancia de tomar decisiones informadas antes de considerar una cirugía estética.

Cirugía estética: riesgos y cuidados antes de tomar una decisión
La atención psicológica ayuda a reconocer emociones y desarrollar herramientas para afrontar el estrés.

¿Cómo cuidar tu salud mental? Four Leaves comparte las claves
18 de Octubre, Día Mundial de la Menopausia.

Día Mundial de la Menopausia: Por qué no debes verla como enfermedad
Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas