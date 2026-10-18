Rodeo Saltillo 2026: música country con Heartland y Brett Young para el gran cierre hoy domingo

La música country, las tradiciones vaqueras y el entretenimiento familiar marcarán este domingo el cierre del Rodeo Saltillo 2026, que durante cuatro días convirtió las instalaciones de la Expo Coahuila en punto de encuentro para los aficionados a la cultura ganadera y los espectáculos en vivo. La última jornada, programada para este 18 de octubre, tendrá como principales atractivos las presentaciones de la agrupación estadounidense Heartland y el cantante Brett Young, quienes subirán al escenario del Teatro del Pueblo para despedir la edición con canciones que han conquistado al público internacional. La agenda también contempla competencias de rodeo, exhibiciones ganaderas, actividades infantiles y una oferta gastronómica para los asistentes.

Las actividades de este domingo se desarrollarán de las 14:00 a las 00:00 horas. Para quienes cuentan con boleto, la recomendación es llegar antes de las 18:30 horas, con el propósito de recorrer la exposición ganadera, conocer las propuestas gastronómicas y disfrutar de las distintas atracciones antes de los espectáculos principales. La organización informó que los boletos para el Rodeo Saltillo 2026 se agotaron desde la tarde del sábado, por lo que el acceso a la jornada final dependerá de contar con una entrada adquirida previamente.

HEARTLAND Y BRETT YOUNG ENCABEZAN EL CIERRE MUSICAL El Teatro del Pueblo concentrará los momentos estelares de la noche con Heartland, que tiene programada su presentación de las 19:30 a las 21:00 horas, seguida por Brett Young, quien aparecerá en el escenario a las 21:45 horas. Originaria de Huntsville, Alabama, Heartland alcanzó reconocimiento internacional en 2006 con I Loved Her First, una canción que relata la perspectiva de un padre al ver a su hija casarse. El tema llegó al primer lugar de la lista Hot Country Songs de Billboard y se convirtió en una de las piezas recurrentes en las bodas, particularmente durante el baile entre padre e hija. Por su parte, Brett Young combina las raíces del country con influencias del pop contemporáneo y el R&B. Su trayectoria musical tomó impulso después de que una lesión en el codo truncara su aspiración de convertirse en beisbolista profesional. En 2016 lanzó Sleep Without You y posteriormente consolidó su popularidad con In Case You Didn’t Know, una de sus baladas más reconocidas. La presencia de ambos artistas permitirá cerrar el festival con dos propuestas distintas del country estadounidense: las composiciones románticas de Young y las historias familiares que distinguen a Heartland.

RODEO, GANADERÍA Y GASTRONOMÍA DURANTE LA JORNADA Además de los conciertos, la programación contempla actividades para quienes buscan una experiencia vinculada con la tradición vaquera. En el área de rodeo se realizará el Rodeo de las Estrellas, mientras que Smoke & Grill reunirá actividades relacionadas con la cocina y las competencias gastronómicas, incluido el inicio de calificaciones de Fuego en Familia y su posterior premiación. La Expo Gan mantendrá abierta su exhibición de ganado durante toda la jornada, mientras que la Nacional Angus ofrecerá un espacio para conocer ejemplares de esta raza bovina hasta las 21:00 horas. Ambas actividades forman parte de los atractivos para quienes desean acercarse al sector ganadero y conocer más sobre la actividad pecuaria. El programa también incluye el Rodeo Infantil, con pruebas como amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro, monta de becerro y carreras de barriles de ponys. Estas actividades se distribuirán en distintos bloques durante la tarde y la noche. PEQUEÑO OESTE, UNA OPCIÓN PARA LAS FAMILIAS Los asistentes que acudan con niñas y niños podrán visitar Pequeño Oeste, un espacio que operará de manera corrida de las 14:00 a las 23:00 horas, con concursos vaqueros, juegos interactivos, toro mecánico infantil y juvenil, granja didáctica, paseos en pony y tractor, además de carreras y juegos recreativos.

La oferta incluye también una mini feria, área sensorial y distintas actividades de destreza, como tiro al blanco, tiro de canicas, tiro al globo, tiro con dardo, rifle y flecha, así como lanzamiento de costales. Con esta programación, el Rodeo Saltillo 2026 llegará a su última noche con una agenda que combina música internacional, exhibiciones ganaderas, competencias y entretenimiento para diferentes edades. El cierre tendrá como protagonistas a Heartland y Brett Young, en una jornada que busca reunir la tradición del oeste estadounidense con la oferta cultural y recreativa de la capital coahuilense. ACTIVIDADES PARA ESTE DOMINGO 18 Smoke & Grill Prendefuegos Fuego en Familia – Inicio de Calificaciones: 3:00 PM - 5:30 PM Premiación: 5:30 PM - 7:00 PM Rodeo Rodeo de las Estrellas: 5:00 PM - 7:00 PM Teatro del Pueblo Heartland: 7:30 PM - 9:00 PM Brett Young: 9:45 PM - 11:15 AM Expo Gan / Nacional Angus Expo Gan – Exhibición abierta de ganado: 2:00 PM - 12:00 AM Nacional Angus – Exhibición abierta de ganado: 2:00 PM - 9:00 PM Rodeo Infantil Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 3:00 PM - 4:30 PM Carrera de barriles de ponys: 4:30 PM - 5:00 PM Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 5:00 PM - 6:30 PM Carrera de barriles de ponys: 6:30 PM - 7:00 PM Amarre de chiva, monta de borrego, lazada de becerro y monta de becerro: 7:00 PM - 8:30 PM Pequeño Oeste Horario corrido de 2:00 PM a 11:00 PM con las siguientes actividades para niños: Concursos vaqueros Juegos interactivos Toro mecánico infantil y juvenil Granja didáctica Paseo en pony Paseo en tractor Carrera de cochinitos Carrera de costales Clavado de cochinitos Roll a Ball Tiro al blanco Mini feria Área sensorial Tiro de canicas Tiro al globo Tiro con dardo Tiro con rifle Tiro con flecha Lanza costales