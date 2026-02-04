$!Simulacro sísmico activará alerta en teléfonos y altavoces este 18 de febrero en estos lugares

La alerta sísmica en teléfonos celulares y altavoces públicos se activará el próximo miércoles 18 de febrero como parte del primer simulacro del año que se realizará de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó a la población que el ejercicio se llevará a cabo a las 11:00 horas, momento en el que se emitirá el sonido de la alerta sísmica tanto en dispositivos móviles como en los altavoces instalados en la capital del país. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se disparan al doble los sismos en 2025; alcanzan magnitud de 4.9

SIMULACRO CONTEMPLA SISMO DE MAGNITUD 7.2 De acuerdo con la información difundida por la SSC, la hipótesis del simulacro será un sismo de magnitud 7.2, con epicentro localizado a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Las autoridades señalaron que, bajo este escenario, la percepción del movimiento telúrico sería fuerte en la zona lacustre del Valle de México, mientras que en la zona de lomas se percibiría de manera moderada. RECOMENDACIONES OFICIALES PARA REALIZAR EL SIMULACRO EN CASA Con motivo del ejercicio preventivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió una serie de pasos dirigidos a las familias para saber cómo actuar durante el simulacro y fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias sísmicas.

1. Imaginen una situación de emergencia (hipótesis) en tu hogar, qué harían tú y tu familia si sucediera 2. Acuerden entre todos responsabilidades, fijen a cada miembro de la familia alguna como las siguientes: - Cerrar la llave de gas y bajar el interruptor de la luz - Cuidar a los menores - Ayudar a las personas adultas mayores y/o con alguna discapacidad - Proteger a los animales de compañía 3. Ante la voz de alarma, interrumpan cualquier actividad que estén realizando. Cierren las llaves de paso del agua, gas y corten el suministro eléctrico 4. Evacúen por las rutas señaladas o repliéguense de acuerdo al plan. Midan el tiempo que necesitan para llegar a las zonas de menor riesgo, partiendo de diferentes puntos 5. Recuerden, tomar acción pero mantener la calma 6. Lleguen al punto de reunión acordado. Revisen que todos se encuentren bien 7. Evalúen los resultados y ajusten los tiempos