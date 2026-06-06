SMN vigila dos zonas ciclónicas y prevé lluvias torrenciales en estos estados del país durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional debido a diversos sistemas atmosféricos que afectan al país, entre ellos una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad asociado a dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este día se pronostican lluvias intensas a torrenciales en diversas entidades, siendo el norte de Oaxaca la región con los acumulados más significativos, donde se esperan precipitaciones puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros. Además, se prevén lluvias puntuales intensas en la costa de Guerrero; en el norte, este y sureste de Puebla; en el norte y centro de Veracruz; así como en el centro y sur de Chiapas.

PERSISTIRÁ TEMPORAL EN GRAN PARTE DEL PAÍS El SMN indicó que las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes continuarán sobre entidades del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Las precipitaciones están asociadas a una combinación de factores meteorológicos, entre ellos una vaguada ubicada en niveles medios y altos de la atmósfera, varios canales de baja presión distribuidos en el territorio nacional y el ingreso constante de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del mar Caribe. Asimismo, un canal de baja presión localizado sobre la Península de Yucatán favorecerá lluvias y chubascos en esa región durante las próximas horas. SALTILLO BAJO CONDICIONES DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA Y BAJO POTENCIAL DE LLUVIAS La capital de Coahuila registra este sábado 6 de junio de 2026 una jornada caracterizada por la estabilidad meteorológica, propiciando un ambiente mayormente templado y seco en la región. De acuerdo con los reportes de los sistemas de monitoreo local, la temperatura máxima alcanzará los 30°C durante la tarde bajo una nubosidad dispersa, permitiendo lapsos prolongados de sol pero sin registrar los extremos de calor que afectaron al estado en semanas previas. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico para Saltillo prevé un ligero descenso térmico que refrescará la zona metropolitana, donde se anticipa que la temperatura mínima se ubique en los 16°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un escaso 10% para las próximas horas, acompañada de ráfagas de viento ligeras y una humedad relativa moderada, lo que anticipa un cierre de jornada sumamente tranquilo y despejado para actividades al aire libre.

SMN VIGILA DOS ZONAS DE BAJA PRESIÓN EN EL PACÍFICO El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión localizadas frente a las costas del Pacífico sur mexicano. De acuerdo con el reporte oficial, ambos sistemas presentan probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, por lo que se mantiene un monitoreo permanente de su evolución y posible trayectoria. Las autoridades meteorológicas señalaron que estos sistemas contribuyen al ingreso de humedad hacia el territorio nacional, fortaleciendo las condiciones para lluvias significativas en distintas regiones del país.

CONAGUA ADVIERTE SOBRE RIESGOS ASOCIADOS A LAS PRECIPITACIONES El organismo advirtió que las lluvias fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo. Además, indicó que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas o con antecedentes de afectaciones por lluvias. También alertó sobre la posible formación de bancos de niebla en distintas regiones, situación que podría reducir la visibilidad en carreteras y caminos. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones emitidas por los sistemas de protección civil. CONTINÚA LA ONDA DE CALOR EN VARIAS ENTIDADES DEL PAÍS Mientras persisten las lluvias en gran parte del país, el SMN informó que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en diversas regiones. La onda de calor seguirá presente en zonas de Chihuahua, principalmente en el suroeste; en el noroeste de Durango; en el centro y sur de Sinaloa; así como en áreas del norte y suroeste de Nayarit. Las altas temperaturas también continuarán en regiones del centro, sur y suroeste de Jalisco; en el noreste y este de Colima; en la zona centro de Michoacán; en el centro, sur y sureste de Guerrero; en el sur y sureste de Oaxaca; y en la región central de Chiapas. Asimismo, el organismo prevé el inicio de una nueva onda de calor en el este de Sonora. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro) y Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Michoacán (oeste), Hidalgo (centro, este y sur), Querétaro, Estado de México (norte) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y sureste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y centro), Colima, Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste y este), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (este y sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes (oeste), Querétaro e Hidalgo. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

AUTORIDADES PIDEN MANTENERSE INFORMADOS Ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, el SMN exhortó a la población a mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de las unidades de protección civil. El monitoreo de las lluvias y de las zonas de baja presión con potencial ciclónico continuará de manera permanente, mientras persisten las condiciones favorables para precipitaciones significativas en diversas regiones del país.

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Ciclones Clima Tormentas

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