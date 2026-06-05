Noticias para el fin de semana: fallece alcalde de Torreón; ¿Desalojarán al CNTE de la CDMX?; y Coahuila en el Mundial

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    Noticias para el fin de semana: fallece alcalde de Torreón; ¿Desalojarán al CNTE de la CDMX?; y Coahuila en el Mundial
    Las noticias para el fin de semana, viernes 5 de junio Vanguardia

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de utilizar la fuerza pública para retirar a los integrantes de la CNTE que mantienen protestas en la Ciudad de México

‘No sabemos la causa, lo importante es encontrarla’... Sheinbaum sobre desaparición de la periodista Roxana Berenice en Veracruz: Claudia Sheinbaum afirmó que la prioridad es localizar a la periodista Roxana Ramírez en Veracruz. Autoridades federales y estatales mantienen operativos de búsqueda

SRE afirma que no ha recibido notificación de EU sobre presunto retiro de visas a Durazo y Villarreal: Roberto Velasco afirmó que México no ha recibido comunicación oficial ni extraoficial de EU sobre visas o investigaciones a gobernadores

Militar mexicano detenido por ICE estaría vinculado con el caso 43 de Ayotzinapa: El arresto ocurrió en Los Ángeles, California. Se desempeñaba como militar la noche de la desaparición

MUNDO

Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera: Estas moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024, tras años de estar contenidas en el extremo sur de Panamá

Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador: La administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizará moscas estériles para evitar la propagación del parásito

Da luz verde el Senado de EU a un paquete de 70 mil millones para financiar operaciones migratorias: En una votación celebrada de madrugada, la Cámara Alta aprobó el paquete con 52 votos a favor y 47 en contra, sin ningún apoyo del Partido Demócrata y con un solo senador republicano rompiendo la disciplina de voto

COAHUILA

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud: La última participación del alcalde en actividades de gobierno ocurrió de forma virtual durante una sesión de Cabildo celebrada esta misma semana

Gobernador Manolo Jiménez lamenta fallecimiento de Román Cepeda, alcalde de Torreón: Jiménez calificó a Román Alberto Cepeda como un gran político

¿Quién asumirá la alcaldía de Torreón tras la muerte de Román Cepeda?: La legislación estatal contempla que el Congreso de Coahuila designe a quien concluirá el periodo constitucional al frente del Ayuntamiento de Torreón

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor: De extracción desde Santos Lagunos, ambos coahuilenses serán los representantes del estado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

¿Otra huelga? Actores de Hollywood blindan su futuro ante el avance de la inteligencia artificial: SAG-AFTRA ratificó un acuerdo histórico de cuatro años que incluye nuevas reglas para el uso de intérpretes digitales y refuerza las condiciones laborales en la industria

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche: El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche, falleció de manera inesperada

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Qué era la bolsita que se le cayó bailando?... Esta es la historia del ‘Gallinazo’ del programa de Paco Stanley y Mario Bezares (videos): Mario Bezares nunca se imagino del fenómeno que había creado con su baile improvisado en el programa ¡Pácatelas!

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam: Beneficiarios de la credencial del Inapam podrán obtener sin costo la membresía v.club de Volaris

Guardia Nacional te podrá multar en carreteras federales: ¿Cuáles son las sanciones?: De acuerdo con el decreto publicado en el DOF se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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El miedo de López Obrador
La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

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Claudia Sheinbaum descartó desalojar a la CNTE con fuerza pública y aseguró que su gobierno evitará confrontaciones para privilegiar el diálogo y la contención.

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Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

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Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Falleció Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Su inesperada partida conmocionó a seguidores de la popular serie mexicana.

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche