Noticias para el fin de semana: fallece alcalde de Torreón; ¿Desalojarán al CNTE de la CDMX?; y Coahuila en el Mundial

MÉXICO

➔ No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de utilizar la fuerza pública para retirar a los integrantes de la CNTE que mantienen protestas en la Ciudad de México

➔ ‘No sabemos la causa, lo importante es encontrarla’... Sheinbaum sobre desaparición de la periodista Roxana Berenice en Veracruz: Claudia Sheinbaum afirmó que la prioridad es localizar a la periodista Roxana Ramírez en Veracruz. Autoridades federales y estatales mantienen operativos de búsqueda

➔ SRE afirma que no ha recibido notificación de EU sobre presunto retiro de visas a Durazo y Villarreal: Roberto Velasco afirmó que México no ha recibido comunicación oficial ni extraoficial de EU sobre visas o investigaciones a gobernadores

➔ Militar mexicano detenido por ICE estaría vinculado con el caso 43 de Ayotzinapa: El arresto ocurrió en Los Ángeles, California. Se desempeñaba como militar la noche de la desaparición

MUNDO

➔ Qué saber sobre la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo que amenaza a la industria ganadera: Estas moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024, tras años de estar contenidas en el extremo sur de Panamá

➔ Activan estado de emergencia en Texas por gusano barrenador: La administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizará moscas estériles para evitar la propagación del parásito

➔ Da luz verde el Senado de EU a un paquete de 70 mil millones para financiar operaciones migratorias: En una votación celebrada de madrugada, la Cámara Alta aprobó el paquete con 52 votos a favor y 47 en contra, sin ningún apoyo del Partido Demócrata y con un solo senador republicano rompiendo la disciplina de voto

COAHUILA

➔ Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud: La última participación del alcalde en actividades de gobierno ocurrió de forma virtual durante una sesión de Cabildo celebrada esta misma semana

➔ Gobernador Manolo Jiménez lamenta fallecimiento de Román Cepeda, alcalde de Torreón: Jiménez calificó a Román Alberto Cepeda como un gran político

➔ ¿Quién asumirá la alcaldía de Torreón tras la muerte de Román Cepeda?: La legislación estatal contempla que el Congreso de Coahuila designe a quien concluirá el periodo constitucional al frente del Ayuntamiento de Torreón

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ De Coahuila para el mundo: Carlos Acevedo y Jorge Sánchez representan a Torreón en el Mundial 2026 con el Tricolor: De extracción desde Santos Lagunos, ambos coahuilenses serán los representantes del estado con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

➔ ¿Otra huelga? Actores de Hollywood blindan su futuro ante el avance de la inteligencia artificial: SAG-AFTRA ratificó un acuerdo histórico de cuatro años que incluye nuevas reglas para el uso de intérpretes digitales y refuerza las condiciones laborales en la industria

➔ ‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche: El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche, falleció de manera inesperada

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ ¿Qué era la bolsita que se le cayó bailando?... Esta es la historia del ‘Gallinazo’ del programa de Paco Stanley y Mario Bezares (videos): Mario Bezares nunca se imagino del fenómeno que había creado con su baile improvisado en el programa ¡Pácatelas!

➔ Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam: Beneficiarios de la credencial del Inapam podrán obtener sin costo la membresía v.club de Volaris

➔ Guardia Nacional te podrá multar en carreteras federales: ¿Cuáles son las sanciones?: De acuerdo con el decreto publicado en el DOF se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal