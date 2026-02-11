SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad

/ 11 febrero 2026
    SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
    La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero. ARCHIVO

Policía Cibernética advierte sobre sitios falsos y promociones engañosas por 14 de febrero; piden no compartir datos bancarios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó a los consumidores para que extremen precauciones al realizar compras de regalos por internet y redes sociales con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

La dependencia informó que esta fecha es aprovechada por estafadores que implementan estrategias para engañar a compradores y obtener dinero o información personal. Indicó que los fraudes de temporada se han convertido en un fenómeno recurrente, especialmente en plataformas digitales, donde la demanda de regalos incrementa de manera significativa.

TE PUEDE INTERESAR: San Valentín sin deudas; el amor también se construye con finanzas sanas

MODUS OPERANDI PARA ESTAFAR EN COMPRAS EN LÍNEA DETECTADO

De acuerdo con la SSC, las modalidades más frecuentes incluyen:

- Creación de sitios web falsos que simulan ser tiendas en línea.

- Perfiles apócrifos en redes sociales.

- Mensajes con promociones de regalos, flores, chocolates o experiencias románticas con descuentos llamativos.

En estos casos, los estafadores suelen solicitar pagos adelantados, datos de tarjetas bancarias o información personal bajo la promesa de entregas garantizadas. Tras realizar el pago, las víctimas no reciben los productos y su información puede ser utilizada para robo de identidad o cargos no autorizados.

CASOS RELACIONADOS CON ENVÍOS DE FLORES Y CHOCOLATES

La Unidad de la Policía Cibernética señaló que uno de los ejemplos más recurrentes son los fraudes relacionados con supuestos servicios de envío de flores y chocolates promovidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

Las víctimas reciben mensajes que prometen entregas garantizadas para el Día del Amor y la Amistad con descuentos especiales. Sin embargo, tras efectuar el pago mediante plataformas no verificadas, los pedidos no llegan y, en algunos casos, las tarjetas bancarias son utilizadas para realizar cargos fraudulentos.

SERVICIOS DIGITALES TAMBIÉN SON UTILIZADOS PARA ENGAÑOS

Además de productos físicos, los estafadores han enfocado sus estrategias en servicios digitales como:

- Suscripciones a experiencias virtuales.

- Tarjetas de regalo electrónicas.

- Boletos para eventos románticos.

Estos esquemas suelen presentar páginas con apariencia profesional, logotipos, testimonios falsos y comentarios manipulados para generar confianza entre los usuarios.

La SSC advirtió que muchas de estas prácticas incluyen técnicas de ingeniería social, mediante mensajes que presionan a las víctimas con frases como “oferta por tiempo limitado” o advertencias de que el producto se agotará pronto, lo que puede provocar decisiones impulsivas.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA

Ante este panorama, la Unidad de la Policía Cibernética emitió recomendaciones para reducir el riesgo de fraude durante esta temporada:

- Verificar la autenticidad de los sitios web o tiendas antes de realizar compras.

- No proporcionar información personal o bancaria en plataformas no confiables.

- Desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas.

- Utilizar métodos de pago seguros que ofrezcan protección ante fraudes.

- Reportar cualquier intento de estafa ante las autoridades o plataformas correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Requisitos para Bodas Comunitarias 2026 en México

CANALES DE ATENCIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

La Unidad de la Policía Cibernética de la Ciudad de México informó que brinda atención las 24 horas del día para consultas, orientación o dudas relacionadas con posibles fraudes.

La ciudadanía puede comunicarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx; utilizar la aplicación Mi Policía; o seguir las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

