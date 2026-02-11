$!SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó a los consumidores para que extremen precauciones al realizar compras de regalos por internet y redes sociales con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. La dependencia informó que esta fecha es aprovechada por estafadores que implementan estrategias para engañar a compradores y obtener dinero o información personal. Indicó que los fraudes de temporada se han convertido en un fenómeno recurrente, especialmente en plataformas digitales, donde la demanda de regalos incrementa de manera significativa. TE PUEDE INTERESAR: San Valentín sin deudas; el amor también se construye con finanzas sanas

MODUS OPERANDI PARA ESTAFAR EN COMPRAS EN LÍNEA DETECTADO De acuerdo con la SSC, las modalidades más frecuentes incluyen: - Creación de sitios web falsos que simulan ser tiendas en línea. - Perfiles apócrifos en redes sociales. - Mensajes con promociones de regalos, flores, chocolates o experiencias románticas con descuentos llamativos. En estos casos, los estafadores suelen solicitar pagos adelantados, datos de tarjetas bancarias o información personal bajo la promesa de entregas garantizadas. Tras realizar el pago, las víctimas no reciben los productos y su información puede ser utilizada para robo de identidad o cargos no autorizados. CASOS RELACIONADOS CON ENVÍOS DE FLORES Y CHOCOLATES La Unidad de la Policía Cibernética señaló que uno de los ejemplos más recurrentes son los fraudes relacionados con supuestos servicios de envío de flores y chocolates promovidos a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Las víctimas reciben mensajes que prometen entregas garantizadas para el Día del Amor y la Amistad con descuentos especiales. Sin embargo, tras efectuar el pago mediante plataformas no verificadas, los pedidos no llegan y, en algunos casos, las tarjetas bancarias son utilizadas para realizar cargos fraudulentos.

SERVICIOS DIGITALES TAMBIÉN SON UTILIZADOS PARA ENGAÑOS Además de productos físicos, los estafadores han enfocado sus estrategias en servicios digitales como: - Suscripciones a experiencias virtuales. - Tarjetas de regalo electrónicas. - Boletos para eventos románticos. Estos esquemas suelen presentar páginas con apariencia profesional, logotipos, testimonios falsos y comentarios manipulados para generar confianza entre los usuarios. La SSC advirtió que muchas de estas prácticas incluyen técnicas de ingeniería social, mediante mensajes que presionan a las víctimas con frases como “oferta por tiempo limitado” o advertencias de que el producto se agotará pronto, lo que puede provocar decisiones impulsivas.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA Ante este panorama, la Unidad de la Policía Cibernética emitió recomendaciones para reducir el riesgo de fraude durante esta temporada: - Verificar la autenticidad de los sitios web o tiendas antes de realizar compras. - No proporcionar información personal o bancaria en plataformas no confiables. - Desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. - Utilizar métodos de pago seguros que ofrezcan protección ante fraudes. - Reportar cualquier intento de estafa ante las autoridades o plataformas correspondientes.