Saltillo: San Valentín sin deudas; el amor también se construye con finanzas sanas

Se acerca el Día del Amor y la Amistad y, con él, el deseo de consentir a esa persona especial. Flores, cenas y regalos suelen encabezar la lista, pero el entusiasmo muchas veces se topa con una realidad incómoda: el estado de cuenta. Por ello, especialistas coinciden en que hablar de dinero en pareja no mata el romance, sino que lo vuelve más duradero.

El comercio de Saltillo espera una derrama económica superior a los 25 millones de pesos por ventas del Día del Amor y la Amistad, lo que representará un 10 por ciento más en comparación al año pasado.

Así como el amor se cuida todos los días, las finanzas compartidas también requieren atención constante. La clave está en la planeación, la comunicación y la toma de decisiones conscientes para disfrutar la fecha sin comprometer la estabilidad económica.

ERRORES FINANCIEROS QUE CONVIENE EVITAR

Antes de usar la tarjeta o comprar el regalo perfecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda evitar prácticas comunes que suelen pasar factura después del 14 de febrero.

Entre los principales errores destacan comprar sin un presupuesto definido, elegir regalos que están fuera de las posibilidades económicas, adquirirlos a última hora —cuando los precios suelen elevarse— y, especialmente, pagar a crédito. Porque seguir liquidando un regalo meses después, advierten, deja de ser romántico y se convierte en una carga financiera.

La Condusef subraya que existen productos financieros que, bien utilizados, pueden jugar a favor de las parejas. Algunas optan por abrir cuentas de ahorro conjuntas con un objetivo común; otras prefieren manejar tarjetas adicionales para ordenar pagos y fechas de vencimiento.

También está la alternativa de contratar créditos en conjunto o con cotitulares, lo que puede facilitar el acceso a mejores condiciones y montos mayores, siempre que se utilicen con planeación y responsabilidad.

HÁBITOS QUE FORTALECEN LA RELACIÓN

El Día del Amor y la Amistad también es una oportunidad para pensar a largo plazo. Hablar de finanzas, definir objetivos de ahorro, establecer una economía de gastos compartidos y crear un fondo para imprevistos —como accidentes, enfermedades o pérdida de empleo— son prácticas que fortalecen tanto la relación como la estabilidad financiera.

Asimismo, planear inversiones para el patrimonio común, como la adquisición de una vivienda, permite transformar los proyectos compartidos en metas claras y alcanzables.

Actualmente, la banca digital ofrece herramientas que facilitan este proceso, desde apartados para ahorrar el “regalito” de San Valentín, hasta metas programadas con aportaciones periódicas. Para quienes buscan crecer su patrimonio, existen opciones como abrir un pagaré desde cinco mil pesos o invertir en fondos a partir de 50 pesos.

REGALEN EXPERINCIAS, NO DEUDAS

Más allá de lo material, especialistas sugieren regalar experiencias: una cena, un paseo o una actividad compartida. Estas opciones suelen ser más memorables y, en muchos casos, más amigables con el presupuesto.

Al final, coinciden, el mejor obsequio es disfrutar el momento sin que la deuda dure más que el amor. Antes de contratar cualquier producto o servicio financiero, la recomendación es consultar el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, una herramienta que permite tomar decisiones informadas y responsables en pareja.

Fuente: Grupo Banorte