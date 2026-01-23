SSPC alerta por ‘montadeudas’ durante la cuesta de enero: Sigue estos consejos para no caer en el fraude

Información
/ 23 enero 2026
    SSPC alerta por ‘montadeudas’ durante la cuesta de enero: Sigue estos consejos para no caer en el fraude
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advirtió a las y los ciudadanos por un incremento de casos de ‘montadeudas’. VANGUARDIA

La SSPC, encabezada Omar García Harfuch, recomendó tomar en consideración las siguientes medidas de protección para no ser víctima de fraudes como los ‘montadeudas’

Los ‘montadeudas’, que operan principalmente a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales, se hacen presentes justo cuando la población trata de resistir a la famosa ‘cuesta de enero’, luego del gran gasto realizado en las fiestas decembrinas.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advirtió a las y los ciudadanos por un incremento de casos.

ESTE ES EL MODUS OPERANDI DE LOS ‘MONTADEUDAS’

Las plataformas digitales, como las redes sociales, buscadores o aplicaciones de mensajería instantánea son el medio por el cual los ‘montadeudas’ se hacen presentes.

Éstos procuran a traer a sus víctimas con la promoción de préstamos fáciles, inmediatos, sin requisitos, sin consultar el buró de crédito o sin revisión del historial crediticio... pero en realidad, funcionan de manera ilegal con fines de fraude y extorsión.

Las aplicaciones por donde llega este tipo de fraude, usualmente solicitan permisos excesivos para lograr ingresar a información valiosa: contactos, fotografías, archivos o ubicación del teléfono. Después, los ‘montadeudas’ comienzan a otorgar cantidades pequeñas de dinero o realizan depósitos no solicitados.

Es entonces cuando viene la imposición de intereses desproporcionados y en corto plazo que, si no se liquidan, los agresores recurren a las amenazas, acoso y extorsión, incluyendo la difusión de información personal o intimidación de familiares y otros contactos.

SSPC RECOMIENDA TOMAR ESTAS PRECAUCIONES ANTE ALZA DE ‘MONTADEUDAS’ DURANTE ENERO 2026

La SSPC, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, recomendó tomar en consideración las siguientes medidas de protección para no ser víctima de fraudes como los ‘montadeudas’.

• Antes de solicitar un préstamo, asegurarse que la institución esté autorizada y registrada oficialmente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

• Desconfiar de ofertas que prometan dinero inmediato, sin revisión de historial crediticio, sin contrato claro o con mensajes como préstamo garantizado sin requisitos.

• Evitar instalar aplicaciones que soliciten permisos innecesarios, como acceso a contactos, fotografías, archivos o ubicación, ya que esta información puede ser utilizada para extorsión.

• Evitar compartir información personal o financiera sensible, como CURP, identificaciones oficiales, datos bancarios o listas de contactos, en plataformas cuya confiabilidad no haya sido verificada.

• No aceptar ni utilizar depósitos que no hayan sido solicitados, ya que esta práctica es común para generar deudas fantasma y después exigir pagos indebidos.

• Leer cuidadosamente los términos y condiciones de cualquier servicio financiero digital y evitar contratos poco claros, con penalizaciones excesivas o plazos irregulares.

• En caso de recibir amenazas, acoso o intentos de extorsión, no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato.

Si se requiere orientación para realizar una denuncia, se recomienda comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente. La atención es segura y confidencial. Asimismo, se puede consultar la Ciberguía del Gobierno de México en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

“Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad digital, proteger el patrimonio de la ciudadanía y prevenir ciberdelitos que afectan la tranquilidad y el entorno social de las personas”, reiteró la institución en un comunicado.

