$!SSPC alerta por ‘montadeudas’ durante la cuesta de enero: Sigue estos consejos para no caer en el fraude

Los ‘montadeudas’, que operan principalmente a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales, se hacen presentes justo cuando la población trata de resistir a la famosa ‘cuesta de enero’, luego del gran gasto realizado en las fiestas decembrinas.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advirtió a las y los ciudadanos por un incremento de casos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

ESTE ES EL MODUS OPERANDI DE LOS ‘MONTADEUDAS’

Las plataformas digitales, como las redes sociales, buscadores o aplicaciones de mensajería instantánea son el medio por el cual los ‘montadeudas’ se hacen presentes.

Éstos procuran a traer a sus víctimas con la promoción de préstamos fáciles, inmediatos, sin requisitos, sin consultar el buró de crédito o sin revisión del historial crediticio... pero en realidad, funcionan de manera ilegal con fines de fraude y extorsión.