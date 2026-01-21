‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

21 enero 2026
    ‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios
    ¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming. ESPECIAL
Karla Velázquez
Karla Velázquez

Usuarios reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming

¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming alertando que supuestamente se había terminado o que la renovación a la plataforma se había vencido; sin embargo, cuenta con un link sospechoso. Por lo que podría tratarse de phishing y smishing.

Pero hasta el momento, la plataforma musical no ha emitido una recomendación al respecto, tampoco ha publicado un comunicado alertando a los usuarios del fraude.

TE PUEDE INTERESAR: SSC alerta por fraude telefónico donde delincuentes se hacen pasar por el SAT

“Spotlfiy: El 9 de enero finalizo su suscripcion. Para renovarla, actualice su metodo de pago en...(sic)”, “SpotIfy: Su metodo de pago registrado en 2025 venció el 20/enero. Actualicelo aqui para completar su suscripcion (sic)”, “Spotlfiy: Su renovacion pendiente desde el 10 de enero. Active su suscripcion actualizando el pago en... (sic)”, son algunos de los mensajes que han reportado.

Además, el mensaje cuenta con una liga que no dirige a un portal no oficial de la app de música.

Cabe destacar que la señal más clara de que se trata de una estafa es que el nombre de la plataforma está mal escrito como “Spotlfiy” o “Spotlfy”, cuenta con errores de ortografía y enlaces acortados, como sospechosos, además de que no usan canales oficiales (Spotify no envía avisos de pagos por SMS, ya que las notificaciones llegan a la app o en un correo electrónico verificado).

TE PUEDE INTERESAR: ¿Rechazas las llamada de SPAM? ¡Cuidado!... Esto es lo que sí funciona de verdad para que no te acosen

¿CÓMO IDENTIFICAR MENSAJES DE PHISHING Y SMISHING?

Así como con Spotify, otros servicios han sido plagiados para cometer técnicas fraudulentas de phishing y smishing, a través de correos electrónicos y SMS. Por lo que toma en cuenta estas claves para identificar la ciberestafa:

- Está mal escrito: suelen contener errores gramaticales, faltas de ortografía y otros fallos evidentes;
- Logotipo raro: en el mensaje de correo electrónico/SMS de phishing, el logotipo puede presentar una relación de aspecto incorrecta o una resolución baja;
- La URL no coincide: el link no es el sitio oficial de la entidad que supuestamente te envió el mensaje

También puedes seguir estas recomendaciones:

- Revisar remitentes y URLs con atención;
- Activar verificación en dos pasos;
- Nunca abrir enlaces de SMS inesperados;
- En móviles, mantén presionado el enlace para ver la URL real antes de decidir;
- Reportar los mensajes sospechosos a las autoridades o a plataformas.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de las Mujeres desmiente presunto Bono Mujeres Bienestar de 2 mil 750 pesos

¿QUÉ HACER SI RECIBO ESTOS MENSAJES?

Si te llegó a tu celular, puedes hacer esto:

- No abrir enlaces ni responder;
- No dar datos personales o bancarios;
- Eliminar el mensaje y bloquear el número remitente;
- Verificar la cuenta solo desde la app oficial.

Si tuviste interacción en el link, se recomienda cambiar contraseñas desde la app oficial, revisar movimientos bancarios y contactar a la institución de inmediato, además, puedes reportar el SMS a tu proveedor telefónico.

