$!SSC alerta por fraude telefónico donde delincuentes se hacen pasar por el SAT

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la población ante una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener información personal o realizar cobros indebidos.

De acuerdo con la dependencia, los estafadores emplean técnicas de ingeniería social y utilizan un lenguaje formal y técnico para generar miedo, confusión y presión en las víctimas. A través de amenazas sobre supuestas consecuencias legales, buscan que las personas entreguen datos confidenciales o realicen pagos de manera inmediata.

FRAUDES APROVECHAN LA DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS FISCALES

La SSC señaló que, en un contexto de creciente digitalización y dependencia de los servicios electrónicos, las estafas telefónicas que suplantan a instituciones gubernamentales, principalmente al SAT, representan un riesgo significativo para la seguridad de las y los contribuyentes.

Estas prácticas corresponden al phishing telefónico o “vishing”, una modalidad de fraude que ha evolucionado y que actualmente emplea métodos cada vez más sofisticados para engañar a la ciudadanía y obtener información sensible o recursos económicos.