SSC alerta por fraude telefónico donde delincuentes se hacen pasar por el SAT
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La SSC de la CDMX emitió una alerta preventiva ante el aumento de fraudes telefónicos en los que delincuentes se hacen pasar por personal del SAT
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la población ante una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener información personal o realizar cobros indebidos.
De acuerdo con la dependencia, los estafadores emplean técnicas de ingeniería social y utilizan un lenguaje formal y técnico para generar miedo, confusión y presión en las víctimas. A través de amenazas sobre supuestas consecuencias legales, buscan que las personas entreguen datos confidenciales o realicen pagos de manera inmediata.
TE PUEDE INTERESAR: SSPC alerta sobre fraudes ‘montadeudas’ y emite recomendaciones para proteger a la ciudadanía
FRAUDES APROVECHAN LA DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS FISCALES
La SSC señaló que, en un contexto de creciente digitalización y dependencia de los servicios electrónicos, las estafas telefónicas que suplantan a instituciones gubernamentales, principalmente al SAT, representan un riesgo significativo para la seguridad de las y los contribuyentes.
Estas prácticas corresponden al phishing telefónico o “vishing”, una modalidad de fraude que ha evolucionado y que actualmente emplea métodos cada vez más sofisticados para engañar a la ciudadanía y obtener información sensible o recursos económicos.
CÓMO OPERAN QUIENES SE HACEN PASAR POR FUNCIONARIOS DEL SAT
Según la información difundida por la Unidad de Policía Cibernética, los delincuentes suelen contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas inesperadas en las que informan sobre presuntas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en declaraciones.
Para reforzar el engaño, los estafadores pueden complementar las llamadas con el envío de correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a páginas web que simulan ser portales oficiales del SAT, con el objetivo de dar credibilidad a la supuesta notificación y ejercer mayor presión.
CARACTERÍSTICAS COMUNES DE ESTE TIPO DE ESTAFAS
La SSC identificó una serie de patrones frecuentes en este tipo de fraudes telefónicos, entre los que destacan:
- Llamadas inesperadas que generan miedo o sensación de urgencia.
- Solicitudes directas de información personal, fiscal o bancaria.
- Amenazas de multas, embargos o acciones legales inminentes.
- Peticiones de pagos urgentes mediante transferencias, depósitos o tarjetas prepagadas.
- Uso de números telefónicos falsificados o similares a los oficiales.
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FRAUDES QUE SUPLANTAN AL SAT
Ante este escenario, la Unidad de Policía Cibernética emitió diversas recomendaciones para evitar ser víctima de este delito, entre las que se encuentran:
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para combatir los delitos cibernéticos.
- No proporcionar información personal, fiscal o bancaria a terceros.
- No realizar pagos a través de medios no oficiales.
- Verificar la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con el SAT.
- Consultar la situación fiscal directamente en el portal oficial del organismo.
- Desconfiar de mensajes o llamadas que planteen urgencia o amenazas sin una notificación formal previa.
- Mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude a través de canales oficiales.
TE PUEDE INTERESAR: Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
En caso de detectar una situación de riesgo o haber sido víctima de un fraude digital, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
Asimismo, se recomienda consultar y seguir las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, donde se difunden alertas y recomendaciones para prevenir este tipo de delitos.