Tarjeta Bienestar: esta es la cantidad máxima que puedes retirar en cajeros del Banco del Bienestar

La Tarjeta Bienestar se ha convertido en una herramienta esencial para millones de personas que reciben apoyos sociales del Gobierno de México. Desde adultos mayores hasta beneficiarios de programas federales, muchos usuarios utilizan los cajeros automáticos del Banco del Bienestar para disponer de su dinero. Sin embargo, existe una pregunta constante: ¿cuál es el monto máximo que se puede retirar?

¿Cuánto dinero puedes retirar de tu Tarjeta Bienestar?

El Banco del Bienestar permite retirar hasta 12 mil pesos por operación en sus cajeros automáticos. Este límite aplica para todos los usuarios que cuenten con saldo suficiente en su cuenta.

Esto significa que si tienes depósitos acumulados o un saldo mayor, puedes realizar varios retiros consecutivos hasta disponer del total de tu dinero, siempre respetando el límite establecido por cada movimiento.

La medida busca facilitar el acceso a recursos para quienes necesitan retirar cantidades importantes sin depender de múltiples visitas a ventanilla.

Qué debes tomar en cuenta antes de retirar dinero

Aunque el proceso de retiro es sencillo, existen algunos factores importantes que pueden afectar la operación o generar inconvenientes.

Saldo disponible

El cajero solo permitirá retirar el dinero que tengas disponible en tu cuenta. Si el monto solicitado supera el saldo, la operación será rechazada automáticamente.

Límite por operación

El tope permitido es de 12 mil pesos por retiro. Si necesitas disponer de más dinero, deberás hacer operaciones adicionales.

Disponibilidad de efectivo

No todos los cajeros cuentan siempre con suficiente efectivo, especialmente en horarios de alta demanda o durante días de pago de programas sociales.

Evita comisiones

Para evitar cargos extra, lo más recomendable es utilizar cajeros automáticos del propio Banco del Bienestar. En otros bancos podrían aplicarse comisiones por disposición de efectivo.