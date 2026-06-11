¿Tienes mal historial en Buró? Así puedes volver a acceder a un crédito

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    ¿Tienes mal historial en Buró? Así puedes volver a acceder a un crédito
    Tener un mal historial en Buró de Crédito o no contar con antecedentes financieros puede cerrar muchas puertas. FOTO: IA

Las tarjetas de crédito garantizadas pueden ayudarte a reconstruir tu historial crediticio y acceder nuevamente a financiamiento.

Tener un mal historial en Buró de Crédito o no contar con antecedentes financieros puede cerrar muchas puertas al momento de solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito. Sin embargo, en el mercado mexicano existe una alternativa diseñada para quienes buscan una segunda oportunidad: las tarjetas de crédito garantizadas.

Este producto financiero ha ganado popularidad porque permite a los usuarios demostrar un buen manejo del crédito y mejorar su perfil ante las sociedades de información crediticia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/buro-de-credito-en-mexico-que-es-como-funciona-y-su-papel-en-la-inclusion-financiera-EJ19898387

¿QUÉ ES UNA TARJETA DE CRÉDITO GARANTIZADA?

Una tarjeta de crédito garantizada funciona mediante un depósito inicial que el usuario deja como respaldo. Ese dinero sirve como garantía para la institución financiera y, al mismo tiempo, suele convertirse en el límite de crédito disponible.

Por ejemplo, si una persona deposita 5,000 pesos como garantía, esa cantidad puede convertirse en su línea de crédito. Algunas instituciones incluso solicitan un porcentaje adicional como medida de seguridad.

A diferencia de una tarjeta de débito, este producto cuenta con fecha de corte, fecha límite de pago y reporta el comportamiento del usuario a las sociedades de información crediticia.

¿PARA QUIÉN ES ESTA OPCIÓN?

Las tarjetas garantizadas están dirigidas principalmente a personas que tienen un historial crediticio negativo, jóvenes que aún no han generado historial o quienes tienen dificultades para comprobar ingresos.

$!Una tarjeta de crédito garantizada funciona mediante un depósito inicial que el usuario deja como respaldo.
Una tarjeta de crédito garantizada funciona mediante un depósito inicial que el usuario deja como respaldo. FOTO: VANGUARDIA

Al utilizar la tarjeta de manera responsable y realizar los pagos puntualmente, es posible fortalecer el historial crediticio y aumentar las posibilidades de acceder a otros productos financieros en el futuro.

Diversas instituciones financieras ya ofrecen este tipo de tarjetas como una alternativa para ampliar el acceso al crédito sin asumir un riesgo elevado.

¿CONVIENEN SI YA TIENES BUEN HISTORIAL?

Si una persona mantiene un buen score crediticio, normalmente puede acceder a tarjetas tradicionales sin necesidad de dejar un depósito en garantía, por lo que esta opción podría no ser la más conveniente.

No obstante, algunas personas las utilizan como una herramienta para controlar sus gastos, ya que el límite de crédito está respaldado por un dinero previamente apartado, lo que ayuda a evitar un sobreendeudamiento.

También pueden ser útiles para quienes desean establecer una relación con una institución financiera o no cuentan con comprobantes de ingresos suficientes para obtener otro tipo de crédito.

https://vanguardia.com.mx/informacion/buro-de-credito-en-cuanto-tiempo-se-borra-una-deuda-OL18640349

UNA HERRAMIENTA PARA RECONSTRUIR TU HISTORIAL

Las instituciones financieras han impulsado este producto para reducir el riesgo de impago y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades a personas que antes tenían pocas posibilidades de acceder a financiamiento.

Aunque una tarjeta garantizada no elimina automáticamente un mal historial en Buró de Crédito, sí puede convertirse en una herramienta para reconstruir la reputación financiera. Un uso responsable, pagos puntuales y un buen manejo del crédito pueden contribuir a mejorar el perfil del usuario y abrir la puerta a nuevos productos financieros en el mediano y largo plazo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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