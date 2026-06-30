Columna para pleito y orquesta

Aunque el movimiento se había intelectualizado, era una expresión netamente de las calles, por lo que el gran público consideraba que jazz y orquesta eran mundos irreconciliables.

Cuando pioneros del jazz como Charlie Parker decidieron (o estuvieron en posibilidades de) grabar con un acompañamiento orquestal, no todos lo celebraron.

Los mismos colegas de Parker lo acusaron de venderse a la “burguesía blanca”. Los críticos señalaban que el jazz era un género menor frente a la tradición sinfónica. Los mismos músicos de conservatorio (acostumbrados a la rigidez de la partitura) se sentían ultrajados de verse obligados a adaptarse a las síncopas, microdesfases e improvisaciones propias del jazz.

Y el público en general sentía que la orquesta hacía sonar al jazz como algo rígido.

Cuando estalló la fiebre por el rock and roll, fue Buddy Holly su siguiente gran salto evolutivo. Hacia finales de octubre de 1958, un poco cansado del ensamble habitual (guitarra, bajo y batería), Holly pidió a su productor un acompañamiento de cuerdas para “It Doesn’t Matter Anymore”. La canción se lanzó dos meses después y un mes más tarde Holly perdería la vida en aquel funesto incidente aéreo junto a Richie Valens y The Big Bopper.

Aun así, las voces críticas no dejaban de considerar un despropósito la utilización de una orquesta en beneficio de un género repetitivo y poco complejo como la balada rock. Pero el antecedente estaba sentado.

Holly (al igual que Roy Orbison y otros pilares del rock hasta entonces) utilizó la orquesta sólo como un fondo de acompañamiento. No fue sino hasta las sesiones para “Yesterday” (1965) y “Eleanor Rigby” (1966) de un tal Paul McCartney, bajista de unos tales Beatles, que el productor George Martin le dio un papel protagónico al ensamble de cuerdas, tanto así que prescindió por completo del resto del cuarteto:

–John, parece que te habla tu esposa... George, salte a fumar. Ringo, tú tráenos unos cafés del Oxxo por favor.

Luego vinieron los Moody Blues con “Days of Future Passed” (1967), un álbum concebido completamente para ser una simbiosis entre rock y orquesta. Y dos años más tarde, Deep Purple ofreció el primer “Concerto for Group and Orchestra”. Y creo que a partir de entonces nadie volvió a cuestionar la utilización de una orquesta al servicio de la música rock (al menos hasta El TRI Sinfónico de 1998, pero ese hasta yo lo objeté).

Las colaboraciones entre académicos y músicos populares no siempre son afortunadas: el sinfónico de Los Ángeles Azules, por ejemplo, me provoca urticaria (aunque luego los escuché sin orquesta y la urticaria seguía).

Debemos entender además que dichas colaboraciones no son siempre una genuina exploración artística, sino meros experimentos de marketing y no pocas veces el puro ego del “artista”.

Aun así, todo lo anterior es perfectamente legítimo. El resultado puede ir de lo sublime a lo mediocre (menos no, porque una orquesta arropa al que sea; capaz que hasta Chavela Vargas hubiera sonado bien en sinfónico). No obstante, dejó de ser una novedad desde los años noventa, con “Dream On” y “November Rain” como cumbres del hard rock sinfónico de la era MTV.

Salir a estas alturas con que la fusión del rap, el trap, el hip hop, el reggaetón o el corrido tumbado con orquesta es algo rompedor, la verdad, hasta flojerita me provoca.

Pero ojo: lo considero perfectamente legítimo. Es absurdo pensar en la orquesta como un territorio sagrado que, si se pone al servicio de los géneros profanos, constituye una desacralización. Si tal es su caso, bájele varias semicorcheas a su partitura.

No hay nada sagrado. El resultado puede ser espantoso, repulsivo, aberrante... O quizás resulte una joya. No lo sé. Pero oponerse a una colaboración por cuestiones de carácter moral siempre será una posición retrógrada y la historia nos enseña que envejecerá mal.

En mi terruño se quisieron volver changos luego de que la Orquesta Filarmónica del Desierto (de Coahuila) hiciera una colaboración con un raperillo que se hace llamar “Millonario” y que, según entiendo, le “canta” con alegría a la misoginia y al sexismo con lujo de apología de la violencia en los bellos sonetos que ostenta como letras. E incluso se comentó que dos miembros de la orquesta se habrían negado a participar en esta colaboración y ello les habría valido el despido.