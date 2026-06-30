Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México

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    Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México
    La película se desarrolla en el Hollywood de 1920. FOTO: ESPECIAL

La nueva aventura de los personajes amarillos mezcla humor, cine clásico y criaturas inesperadas; se presenta en cines este 1 de julio como una de las propuestas familiares de verano

Los Minions están de regreso, pero esta vez la fórmula cambia. En Minions y Monstruos, la franquicia de Illumination apuesta por una historia que combina el clásico humor absurdo con un homenaje al cine de monstruos, el Hollywood de los años 20 y una aventura que busca sorprender a toda la familia.

Estas son las claves que debes conocer antes de ir a verla. Está disponible en cines a partir de este 1 de julio.

1. Minions y viejo Hollywood

La película se sitúa décadas antes de los acontecimientos de Minions (2015). En esta ocasión, los personajes amarillos llegan al Hollywood de los años 20 con el objetivo de filmar su propia película de monstruos. En el camino conocen a Goomi, una criatura verde que terminará convirtiéndose en un aliado inesperado mientras todos intentan salvar una producción que se sale de control.

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2. Monstruos, pero no terror

El título puede hacer pensar en una cinta de miedo, pero la propuesta mantiene el sello de la saga con comedia física y situaciones caóticas. Los monstruos funcionan más como un homenaje a las películas clásicas del género que como personajes aterradores.

3. Es una carta de amor al cine

La historia gira alrededor de cómo se hace una película. Entre estudios de filmación, cámaras, directores, efectos especiales y referencias al cine clásico, la producción aprovecha el humor de los Minions para mostrar, de forma sencilla y divertida, el detrás de cámaras de Hollywood. Incluso críticos destacan este elemento como uno de sus mayores aciertos.

4. Nuevos personajes

Además de Kevin, Stuart, Bob y el resto de los personajes conocidos, la cinta presenta nuevas incorporaciones como James, Henry y Ed, quienes aportan distintas personalidades al grupo y protagonizan algunos de los momentos más caóticos de la historia. También destaca Goomi, el simpático monstruo que se perfila como uno de los personajes favoritos del público.

5. Voces de primer nivel

En su versión original participan actores como Trey Parker, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Jeff Bridges, Christoph Waltz y Allison Janney, mientras que Pierre Coffin vuelve a dar voz a los Minions. Para Latinoamérica, la producción suma entre sus voces a los creadores de contenido Dort y Goomi, quienes participan en el doblaje regional y han generado expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Si eres fan de las películas animadas o buscas una opción para disfrutar en familia durante las vacaciones, este estreno reúne humor, nostalgia, referencias cinematográficas y suficientes sorpresas para mantener entretenida a toda la familia.

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Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

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