Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este martes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 13 sobre el occidente del país, originarán Tormenta Negra , chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, y con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio nacional.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una línea seca permanecerá sobre la frontera norte de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión en el interior del país y con ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

El miércoles, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el interior del territorio nacional, canales de baja presión, una línea seca en la frontera norte de México, además de inestabilidad atmosférica , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste del país; así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur).

La onda tropical núm. 13 dejará de afectar al territorio nacional al final del día. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

Dos nuevas ondas tropicales (14 y 15) se aproximarán e ingresarán al sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 29 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este, sur y suroeste), Durango (norte, oeste y sur), Sinaloa (noreste, este y sureste) y Jalisco (norte, centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (suroeste), Zacatecas (oeste, sur y sureste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro), Guanajuato (oeste, norte y centro), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), Chiapas (centro y este), Tabasco (este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Durango (noreste y oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco (sur y suroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca (istmo); de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.