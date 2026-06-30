Busca Salud alternativas al fentanilo para dolor

El Secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la estrategia busca sustituir el fentanilo en aquellos tratamientos donde ya existen opciones con eficacia comprobada, mientras que su uso hospitalario permanece bajo controles estrictos.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que impulsa el uso de medicamentos alternativos al fentanilo para el tratamiento del dolor, aunque aclaró que ese opioide continuará utilizándose en procedimientos quirúrgicos y de anestesia por ser indispensable para la práctica médica.

“En relación al dolor, lo que estamos tratando, y es muy importante, es tener alternativas del manejo de dolor, porque ahí sí hay sustitutos como pregabalina, etcétera, que pueden ser usados con un uso muy efectivo.

“No se pueden prohibir todas porque sí se requieren en situaciones de anestesia usar algunos de esos tipos de medicamentos”, señaló, al referirse a los opioides empleados en medicina.

Kershenobich destacó que es necesario distinguir entre el uso médico del fentanilo y el consumo ilícito de sustancias sintéticas derivadas de ese compuesto.

“Lo que sí le puedo asegurar es que Cofepris lo tiene bien regulado y en qué condiciones se pueden usar o no”, sostuvo.

El director del IMSS-Bienestar y ex titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, afirmó que el fentanilo de uso médico cuenta con una regulación estricta y se emplea principalmente en cirugías y en el tratamiento del dolor asociado a enfermedades como el cáncer.

“Primero separar el fentanilo grado médico, que es el fentanilo que se utiliza para procedimientos quirúrgicos o para el manejo del dolor en enfermedades crónicas como cáncer. Este fentanilo tiene una regulación muy estricta”, explicó.

Svarch aseguró que México cuenta con uno de los marcos regulatorios más estrictos de Norteamérica para controlar tanto el fentanilo de uso médico como los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilos ilícitos.

“También la regulación mexicana prevé una estricta metodología para el control de los precursores que se utilizan para la producción de ese tipo de fentanilos”, afirmó.