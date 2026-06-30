Ve Imco poco probable salida de EU del T-MEC

En conferencia, Valeria Moy, directora general del organismo, consideró que para Estados Unidos la salida del acuerdo implicaría llevar el proceso al Senado, en medio del próximo proceso electoral.

Aunque se especula que este 1 de julio, en el marco de revisión del T-MEC, Estados Unidos anunciaría su intención de salir del acuerdo comercial, para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), si bien es un escenario posible, es el menos probable.

Además, se tendría que asumir el costo comercial de cerrar el principal mercado de sus importaciones.

“El Presidente Trump puede anunciar lo que quiera, así como anuncia que se terminó la guerra con Irán, y sigue, puede anunciar muchas cosas.

“Tendría que pasar por Congreso, y no sé si el Presidente Trump ahorita quiera pasar, teniendo un proceso electoral en noviembre, creo que eso tiene bajas probabilidades, no es cero, pero la probabilidad no es alta”, afirmó la directiva.

Además sustituir la capacidad de proveeduría que requiere Estados Unidos no puede lograrse en el corto plazo.

“No sé cuánto tiempo le tomaría a Estados Unidos sustituir todo.

“Me parece poco realista, parece más bien una estrategia de negociación a la Trump”, apuntó Valeria Moy.

En tanto Trump siga en la Presidencia, la amenaza de medidas arancelarias continuará.

Por ello, consideró que mantener la vigencia del acuerdo, incluso con revisiones anuales es mejor que terminar el acuerdo.

Tal como se planteó el T-MEC, cualquiera de los tres integrantes puede salir cuando quiera, para lo que tendrá que seguir un proceso ya establecido.

Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Imco, recordó que independientemente de los posicionamientos que se anuncien mañana 1 de julio, el T-MEC no prevé una muerte súbita, sino quedar con una vigencia acotada a 2036.

“Vamos a seguir escuchando amenazas y hay que estar preparados para ello y saber aislar amenazas de hechos concretos”, dijo Ocampo.

Para los especialistas, el escenario óptimo de revisión es que México logre preservar el mejor trato comercial, especialmente con ajustes a los aranceles impuestos al acero y aluminio, además de evitar el endurecimiento de las reglas de origen en el sector automotriz y garantizar por escrito la continuidad del acuerdo.

Sin embargo, para Óscar Ocampo, el peor escenario sería aceptar medidas unilaterales que refuercen la exigencia de contenidos regionales, especialmente de origen estadounidense, o bien, debilitar la protección a las inversiones.

Ejemplificó que tan sólo la tasa actual de contenido regional en el sector automotriz, de 75 por ciento, ya es el requerimiento más alto del mundo, por lo que elevarlo llevaría a un reto en el cumplimiento.

“Una regla de origen demasiado estricta te puede elevar los costos desde insumos, hasta gastos administrativos, burocráticos, de tal forma que terminas por desincentivar su cumplimiento”, afirmó Ocampo.