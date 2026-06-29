Tomar vitaminas... cuándo ayudan y cuándo pueden ser perjudiciales

Sin embargo, la realidad es más compleja. La evidencia científica señala que, para la mayoría de las personas sanas con una alimentación equilibrada, los suplementos vitamínicos no representan un beneficio adicional significativo.

Tomar vitaminas se ha convertido en una práctica común para millones de personas que buscan fortalecer sus defensas, aumentar la energía o prevenir enfermedades. En farmacias, tiendas especializadas y plataformas digitales existe una amplia variedad de productos que prometen mejorar la salud con solo incorporar una cápsula diaria.

Especialistas en nutrición y medicina explican que el organismo suele obtener los nutrientes necesarios mediante una dieta variada que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas y grasas saludables.

Cuando no existe una deficiencia comprobada, consumir vitaminas puede convertirse en un gasto innecesario. Además, aunque algunas sustancias son eliminadas naturalmente por el cuerpo, otras pueden acumularse y provocar efectos negativos.

LOS SUPLEMENTOS NO SIEMPRE SIGNIFICAN MÁS SALUD

El auge de los multivitamínicos está relacionado con la idea de que una mayor cantidad de nutrientes equivale automáticamente a una mejor salud. Esta creencia ha impulsado un mercado global donde los suplementos son utilizados como una herramienta preventiva.

No obstante, los especialistas aclaran que las vitaminas cumplen funciones específicas y no actúan como una protección universal contra enfermedades.

“Una vitamina puede ser indispensable cuando existe una deficiencia, pero no necesariamente aporta ventajas cuando los niveles del organismo ya son adecuados”, señalan expertos en nutrición.

Entre los casos donde sí pueden tener utilidad se encuentran situaciones determinadas por profesionales de la salud, como algunas deficiencias nutricionales, condiciones médicas específicas o etapas de vida donde aumentan ciertas necesidades del organismo.

Un dato curioso es que el cuerpo humano tiene mecanismos muy precisos para regular muchos nutrientes. Por ejemplo, las vitaminas que no necesita en determinado momento pueden ser eliminadas o almacenadas dependiendo de sus características químicas.

VITAMINAS HIDROSOLUBLES: EL EXCESO TAMBIÉN CUENTA

Las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y las pertenecientes al complejo B, tienen la capacidad de disolverse en agua. Debido a esta característica, no suelen almacenarse durante largos periodos en el organismo.

Cuando una persona consume más cantidad de la necesaria, una parte importante del exceso puede salir mediante la orina. De ahí surge la expresión popular utilizada por algunos especialistas: “la orina más cara”, al referirse a suplementos que el cuerpo termina desechando.

Sin embargo, esto no significa que sean completamente inocuas. El consumo elevado y prolongado puede ocasionar efectos secundarios.

Un exceso de vitamina C puede provocar molestias digestivas, diarrea e incluso aumentar el riesgo de formación de cálculos renales en personas con predisposición.

Por otro lado, dosis elevadas de vitamina B6 durante largos periodos pueden afectar el sistema nervioso y generar alteraciones neurológicas.

LAS VITAMINAS QUE PUEDEN ACUMULARSE EN EL CUERPO

A diferencia de las hidrosolubles, las vitaminas liposolubles tienen otra dinámica. Las vitaminas A, D, E y K se almacenan principalmente en el hígado y tejidos grasos, por lo que un consumo excesivo puede provocar acumulación.

Esta condición recibe el nombre de hipervitaminosis y puede afectar diferentes órganos cuando los niveles permanecen elevados durante meses o años.

Entre los principales riesgos destacan:

• Vitamina A: puede ocasionar daño hepático, problemas de visión y debilitamiento óseo.

• Vitamina D: puede elevar de manera anormal el calcio en la sangre, afectando los riñones y el sistema cardiovascular.

• Vitamina E: puede interferir con la coagulación y aumentar el riesgo de hemorragias.

• Vitamina K: en ciertos casos puede representar un problema para personas con tratamientos específicos.

Los minerales también requieren atención. Aunque el hierro y el calcio no son vitaminas, su consumo excesivo puede generar complicaciones. El hierro puede acumularse en órganos importantes, mientras que el calcio en cantidades elevadas puede favorecer estreñimiento y aparición de piedras en los riñones.

LA CIENCIA ANALIZA SI REALMENTE PREVIENEN ENFERMEDADES

Durante años, investigadores han estudiado si los suplementos pueden reducir el riesgo de padecimientos graves en personas sin deficiencias nutricionales.

Diversos análisis científicos han encontrado que no existe evidencia suficiente para afirmar que los suplementos vitamínicos disminuyan de manera clara el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer o que aumenten la esperanza de vida en población sana.

Organismos como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) han señalado que los beneficios preventivos de los multivitamínicos no están demostrados de forma concluyente para todos los adultos.