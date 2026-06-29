FGE de Sonora realiza peritaje en transformador eléctrico de Waldos

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    FGE de Sonora realiza peritaje en transformador eléctrico de Waldos
    Movilizan traslado de transformador eléctrico en investigación de incendios Cuarto oscuro

El primero de noviembre, un incendio en Hermosillo, Sonora, terminó con la vida de 23 personas

El 29 de junio se reportó que, tras 8 meses del incidente inicial, la Fiscalía de Sonora iniciará un peritaje sobre el transformador que provocó el incendio en la tienda de Waldos.

El incidente ocurrió en Hermosillo, Sonora. Durante el pleno día del primero de noviembre, ocurrió un incendio que acabó con la vida de 23 personas. Tras extinguirse el fuego por elementos del cuerpo de Bomberos, se detalló que hubo 12 heridos y, hasta el momento, 8 personas fueron imputadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-voraz-incendio-consume-al-menos-12-autos-en-negocio-de-autopartes-investigan-acto-intencional-DE21702717

El incidente, el cual ocurrió durante la festividad del Día de Muertos, ha sido vinculado a que la administración de la tienda no cumplía con protocolos de seguridad adecuados de la Protección Civil, en relación al transformador eléctrico, presunto origen del incendio. Se estima que dicho dispositivo estaba instalado de manera irregular en el interior del inmueble.

Los imputados fueron señalados por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento del deber.

Actualmente, la FGE de Sonora detalló haber realizado una diligencia judicial en el Waldos. Se trasladó el transformador eléctrico, presuntamente responsable del siniestro. Su peritaje corresponde a una solicitud de la defensa del proceso penal.

La diligencia se lleva a cabo con conocimiento de las partes y del juez de la causa (...) a fin de garantizar la seguridad de los intervinientes y la adecuada preservación y manejo del indicio’ expusó el comunicado de la FGE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explosion-incendia-tienda-waldo-s-causando-heridos-y-fallecidos-en-hermosillo-sonora-PL17949152

Para la movilización del transformador eléctrico se coordinó con las agencias de Servicios Periciales, AMIC, Protección Civil estatal y municipal, bomberos y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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