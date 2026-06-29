Trump afirma que Irán ha accedido a celebrar conversaciones de paz en Doha tras los recientes enfrentamientos

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    Trump afirma que Irán ha accedido a celebrar conversaciones de paz en Doha tras los recientes enfrentamientos
    Ante el tropiezo del acuerdo, la Casa Blanca intervino para buscar una salida a la reanudación de las hostilidades, aun cuando siguen sin estar claros los detalles . AP

El presidente de Estados Unidos anunció que la reunión tendrá lugar el martes en la capital de Qatar tras el intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha afirmado que Irán ha accedido a celebrar conversaciones en Doha después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos en el estrecho de Ormuz este fin de semana, amenazando con el colapso de un alto el fuego destinado a mantener abierto el estrecho de Ormuz y allanar el camino para las conversaciones de paz.

En una breve publicación en Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que las reuniones se celebrarían en la capital de Qatar, mientras que los medios de comunicación estadounidenses informaron de que ambas partes habían acordado detener los ataques tras una serie de represalias que volvieron a interrumpir el tráfico marítimo a través de esta vía fluvial crucial.

“IRÁN HA SOLICITADO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA! Presidente DJT”, escribió Trump en mayúsculas.

El anuncio se produjo después de que Irán atacara el sábado un buque de carga en el estrecho de Ormuz con un dron, lo que llevó al Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a lanzar ataques de represalia contra la “infraestructura de vigilancia militar, los sistemas de comunicación, los emplazamientos de defensa aérea, las instalaciones de almacenamiento de drones y las capacidades de colocación de minas” iraníes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció el domingo que había lanzado una operación conjunta con misiles y drones contra ocho emplazamientos militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin.

Ante el tropiezo del acuerdo, la Casa Blanca intervino para buscar una salida a la reanudación de las hostilidades, aun cuando siguen sin estar claros los detalles sobre quién controlará el estrecho de Ormuz y si Irán podrá cobrar tasas por el paso en el futuro.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que la delegación estadounidense que viajará a Doha incluirá al enviado de Trump, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner. Se espera que los negociadores iraníes se reúnan con ellos allí.

Según informó Axios, un sitio web estadounidense, las conversaciones también incluirían “equipos técnicos” destinados a debatir el programa nuclear de Irán, lo que indica que las negociaciones previamente planificadas podrían centrarse ahora en cómo evitar un retorno al conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance atribuyó a los nuevos contactos de alto nivel con el gobierno iraní el haber evitado un nuevo brote de violencia en la región. Un funcionario estadounidense declaró a Axios que Estados Unidos había “decidido detener toda actividad militar”, es decir, los ataques contra Irán, antes de las conversaciones.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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