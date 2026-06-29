Falla Corte Suprema que Trump no puede despedir a Lisa Cook

WASHINGTON.- La Corte Suprema dictaminó este lunes que el presidente Donald Trump no tiene, por el momento, la autoridad para destituir a Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, de su cargo en el banco central.

El tribunal no se pronunció sobre si Trump tendrá finalmente la facultad de destituir a Cook o a cualquier otro miembro de la Reserva Federal, señaló CNBC.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Irán ha accedido a celebrar conversaciones de paz en Doha tras los recientes enfrentamientos

En su lugar, rechazó la solicitud de Trump de suspender un fallo de un tribunal federal de menor instancia que había impedido su destitución mientras avanza la demanda judicial con la que ella impugna dicha medida.

La decisión se produjo casi nueve meses después de que Trump anunciara el despido de Cook, alegando que un funcionario designado por él la había acusado de cometer fraude hipotecario antes de asumir su cargo en la Reserva Federal.

Sin embargo, ella ha permanecido en la Junta de Gobernadores desde entonces, después de que un juez de distrito federal y, posteriormente, la Corte Suprema bloquearan su destitución a la espera de la resolución de la demanda que ella interpuso para impugnar la acción de Trump.

A pesar de que Trump afirmó querer destituir a Cook debido a la acusación de fraude hipotecario, tanto ella como otras personas consideraban que la verdadera motivación era su negativa a votar a favor de los recortes de las tasas de interés que el Presidente exigía a la Reserva Federal durante los primeros nueve meses de su segundo mandato en la Casa Blanca. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales del caso de Cook el 21 de enero.

Durante la audiencia de ese día, varios magistrados expresaron escepticismo ante los argumentos de un abogado del Departamento de Justicia, quien sostenía que Trump tenía fundamentos legales para destituirla.

El magistrado Brett Kavanaugh señaló que el argumento del abogado -el Procurador General D. John Sauer-, según el cual un presidente podría destituir a cualquier miembro de la Junta de la Reserva Federal por causa justificada sin que dicha decisión estuviera sujeta a revisión judicial, “debilitaría, si no es que destruiría, la independencia de la Reserva Federal”.

Cook es la primera mujer negra en ocupar un cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Nombrada por el ex presidente Joe Biden, ella había negado las acusaciones de fraude hipotecario formuladas el verano pasado por el director de la FHFA, Bill Pulte.