Las lluvias no se detienen en la CDMX, ni para el Mundial 2026

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    Las lluvias no se detienen en la CDMX, ni para el Mundial 2026
    Continúan las fuertes lluvias en la capital del país. Cuarto oscuro

El 28 de junio se acumularon 42 millones de metros cúbicos de agua por las precipitaciones en la Ciudad de México

¡Tláloc anda emocionado! El 29 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se rompió un récord de lluvia, tras los chubascos que inundaron a la capital mexicana.

Se destacó que una de las zonas más afectadas por las lluvias ha sido las inmediaciones del Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán. El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, reportó durante una rueda de prensa que el 28 de junio se acumularon 42 millones de metros cúbicos de agua por las precipitaciones.

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El día de ayer se rompió el récord desde que entró esta administración, nunca habíamos tenido un día con tanto volumen de lluvia (...) es la lluvia más grande que hemos tenido’ expresó Esparza Hernández.

Se destacó que, si dicha porción se juntara con lo acumulado en la Zona Metropolitana del Estado de México, suman 73 millones.

Estamos preparados, tan sólo ayer cuando vimos que el lugar donde más llovió, justamente hoy se muestra, que es el Estadio Azteca, esperemos que ya en estos días tengamos menos lluvia que la que hemos tenido’ añadió Esparza Hernández.

Aunque las autoridades de gobierno no señalaron afectaciones graves en la infraestructura de la Ciudad de México, en redes sociales, turistas y ciudadanos capitalinos grabaron cómo la lluvia era constante y estuvo presente durante celebraciones del Mundial 2026 y de la marcha del Orgullo en la CDMX.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exclamó el 28 de junio que se estaba presentando una ‘lluvia histórica’ en la capital mexicana; también colaboró que presuntamente la temporada de lluvias termine a la par con el Mundial 2026, el de 15 de julio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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