Las lluvias no se detienen en la CDMX, ni para el Mundial 2026

¡Tláloc anda emocionado! El 29 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se rompió un récord de lluvia, tras los chubascos que inundaron a la capital mexicana. Se destacó que una de las zonas más afectadas por las lluvias ha sido las inmediaciones del Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán. El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, reportó durante una rueda de prensa que el 28 de junio se acumularon 42 millones de metros cúbicos de agua por las precipitaciones.

‘El día de ayer se rompió el récord desde que entró esta administración, nunca habíamos tenido un día con tanto volumen de lluvia (...) es la lluvia más grande que hemos tenido’ expresó Esparza Hernández. Se destacó que, si dicha porción se juntara con lo acumulado en la Zona Metropolitana del Estado de México, suman 73 millones. ‘Estamos preparados, tan sólo ayer cuando vimos que el lugar donde más llovió, justamente hoy se muestra, que es el Estadio Azteca, esperemos que ya en estos días tengamos menos lluvia que la que hemos tenido’ añadió Esparza Hernández.

Aunque las autoridades de gobierno no señalaron afectaciones graves en la infraestructura de la Ciudad de México, en redes sociales, turistas y ciudadanos capitalinos grabaron cómo la lluvia era constante y estuvo presente durante celebraciones del Mundial 2026 y de la marcha del Orgullo en la CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exclamó el 28 de junio que se estaba presentando una ‘lluvia histórica’ en la capital mexicana; también colaboró que presuntamente la temporada de lluvias termine a la par con el Mundial 2026, el de 15 de julio.

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