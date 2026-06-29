Marruecos firma una noche épica en Monterrey: elimina a Países Bajos en penales y avanza en el Mundial 2026

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    Marruecos firma una noche épica en Monterrey: elimina a Países Bajos en penales y avanza en el Mundial 2026
    Marruecos celebró en el Estadio Monterrey su dramática clasificación a Octavos de Final tras eliminar a Países Bajos en penales. FOTO: AP

En la despedida de la Sultana del Norte como sede, los marroquíes empataron de último minuto, vencieron a Les Oranges en penales y selló su pase a Octavos de Final

Marruecos convirtió el Estadio Monterrey en una caldera y firmó una clasificación de alarido a los Octavos de Final del Mundial 2026.

En una noche cargada de drama, los Leones del Atlas vencieron 3-2 en penales a Países Bajos, luego de empatar 1-1 en 120 minutos, y dejaron fuera a la Naranja Mecánica en uno de los cierres más emocionantes de la fase eliminatoria.

El duelo tuvo tensión desde el arranque, pero se rompió hasta el minuto 72, cuando Cody Gakpo aprovechó una contra neerlandesa y venció a Bono para poner el 1-0.

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Países Bajos parecía tener el boleto en la mano, con una defensa cerrada, oficio para enfriar el partido y la ventaja emocional de haber golpeado en el momento más importante.

Pero Marruecos no se rindió. El equipo africano empujó con corazón, adelantó líneas y encontró vida cuando la eliminación parecía inevitable. Al 91’, Issa Diop apareció en el área y conectó un cabezazo que desató la locura marroquí en Guadalupe.

El 1-1 mandó el partido a la prórroga y cambió por completo el ánimo de una noche que ya olía a hazaña.

En el tiempo extra, Marruecos tuvo más intención y Países Bajos resistió como pudo. Bart Verbruggen sostuvo a los europeos con una atajada enorme ante Soufiane Rahimi, pero el partido ya caminaba hacia un escenario de máximo nervio: los penales.

La tanda fue un vaivén de angustia. Teun Koopmeiners abrió con gol para Países Bajos, pero Neil El Aynaoui estrelló el primer disparo de Marruecos en el larguero. La ventaja neerlandesa pudo crecer, aunque Justin Kluivert pegó su cobro en el poste izquierdo y le devolvió aire a los africanos.

Rahimi igualó 1-1 pese a que Verbruggen alcanzó a tocar el balón, y después Wout Weghorst puso el 2-1 con un penal ejecutado con autoridad.

Chemsdine Talbi respondió para Marruecos y empató 2-2. Entonces llegó el colapso neerlandés: Quinten Timber mandó su tiro desviado y Achraf Hakimi desperdició la oportunidad de adelantar a los Leones del Atlas al pegar también en el poste.

La tensión subió todavía más cuando Bono se hizo gigante y detuvo el disparo de Crysencio Summerville. El destino quedó en los pies de Ismael Saibari, quien no perdonó y firmó el 3-2 definitivo.

El festejo fue total. Marruecos, que ya había demostrado carácter en la fase de grupos, volvió a sobrevivir a un límite extremo y confirmó que su historia reciente en Mundiales no fue casualidad.

Ahora enfrentará a Canadá en Octavos de Final, con la confianza de quien sabe sufrir, resistir y golpear cuando todo parece perdido.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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