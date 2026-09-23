¿Tu hijo nació en diciembre? Esto debes saber sobre su desarrollo frente a sus compañeros

Nacer a principios o finales del mismo año puede parecer un detalle sin importancia, pero durante la infancia la diferencia de edad puede ser significativa. Un menor nacido el 2 de enero y otro que llegó al mundo el 30 de diciembre pueden pertenecer al mismo grado escolar, pese a que entre ambos hay casi 12 meses de desarrollo.

La diferencia suele ser mucho menos evidente conforme pasan los años. Sin embargo, entre los cuatro y seis años puede reflejarse en aspectos como el lenguaje, la concentración, la coordinación motora, el manejo de las emociones y el control de los impulsos.

Esto ocurre porque durante esa etapa el cerebro atraviesa un periodo de rápido desarrollo. Por ello, algunos niños simplemente necesitan más tiempo para adquirir determinadas habilidades.

EL EFECTO DE LA EDAD RELATIVA

Esta situación es conocida como efecto de la edad relativa y ocurre cuando menores de un mismo grupo son comparados pese a tener diferencias importantes en su edad cronológica.

Por ejemplo, un niño de cinco años y diez meses puede permanecer concentrado durante más tiempo o realizar determinadas actividades con mayor facilidad que uno de cinco años recién cumplidos. Esto no significa necesariamente que tenga mayores capacidades intelectuales o que sea más disciplinado.

La diferencia puede estar relacionada, sencillamente, con los meses adicionales de maduración que ha tenido.

El problema aparece cuando esas diferencias normales comienzan a interpretarse como falta de capacidad. Expresiones como “es inmaduro”, “se distrae demasiado” o “no se esfuerza lo suficiente” pueden terminar influyendo en la percepción que el propio menor tiene de sus habilidades.