Las 10 nuevas reglas de la SEP para el uso del celular en primaria, secundaria, preparatoria y universidad

¡Es oficial! La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó el acuerdo de restricción de celulares en los salones de clases de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En este confirma lo expuesto por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, durante la conferencia de matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas de México que entrará en vigor el próximo martes 3 de noviembre.

Por lo que, tras la publicación en el DOF, se iniciará un proceso de asambleas con madres y padres de familia para explicar cómo funcionará las restricciones según cada nivel educativo. “En los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se establece la restricción del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales para las niñas, niños y adolescentes estudiantes durante la jornada escolar”, de acuerdo con el documento publicado en DOF. Aclara que podrán usar el celular y otros aparatos en caso de emergencias por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

Mientras que para escuelas de nivel medio superior, se limitará el uso no pedagógico durante la jornada escolar según las características, necesidades y contexto de cada institución; junto con las universidades, se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la jornada conforme a las reglas de las instituciones. Además, la SEP incluyó un decálogo para el uso de celulares, en el caso de educación básica restricción en el aula y recreo, en primaria, secundaria, preparatoria/bachillerato y universidad. El acuerdo también incluye 10 recomendaciones para los alumnos, según el nivel de estudios.

¿QUÉ DICEN EL DECÁLOGO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA? 1. No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela. No necesito el celular o dispositivo digital en la escuela; por eso, si tengo uno, lo dejo en casa o lo guardo durante toda la jornada escolar; así puedo aprender y convivir sin distracciones. 2. Sólo cuando me lo pida la maestra o el maestro y para mi bienestar. Sólo llevo o utilizo un celular o un dispositivo digital cuando me lo pide la maestra o el maestro, por motivos de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión, siguiendo las indicaciones de la escuela y de mi familia. 3. Pongo atención en clase. En clase escucho, participo y aprendo. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo. 4. Descanso para favorecer mi bienestar y aprendizaje. Si tengo celular o dispositivo digital, lo apago durante toda la noche. Descanso bien para leer, aprender, pensar, imaginar y descubrir mejor. 5. Juego y conozco mis tradiciones. En el recreo, disfruto de los juegos tradicionales de mi país y los deportes, me muevo y convivo con mis amigas y amigos sin utilizar un celular o dispositivo digital. 6. Leo, escribo y creo con mis propias manos. Utilizo libros, cuadernos, lápices, plumas, enciclopedias y otros materiales para aprender, leer, escribir, investigar, hacer la tarea, crear y resolver problemas. 7. Pido ayuda en una emergencia. Durante la jornada escolar, si necesito ayuda busco a mis maestras o maestros para que se comuniquen con mi familia. Ellas y ellos me quieren y me cuidan; por eso, me van a proteger y atender.En caso de emergencia, mi familia y la escuela utilizan los medios de comunicación establecidos para localizarme y atender la situación. 8. En la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales. Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. En la escuela, me gusta jugar y platicar con ellas y ellos. 9. Respeto mi cuerpo y el de los demás y nunca molesto a las personas. Soy una persona única e irrepetible; me quiero y me quieren como soy, por lo que no necesito aparentar una imagen falsa ante los demás mediante aplicaciones digitales.Nunca tomo fotos ni comparto imágenes de mis compañeras, compañeros, maestras y maestros de la escuela sin su consentimiento; no hago bullying ni discrimino. 10. Quiero ser feliz en la escuela. Quiero aprender y ser feliz en la escuela con mis amigas, amigos, maestras, maestros y familias, por lo que puedo aplicar este decálogo sin regaños ni castigos; lo podemos lograr juntas y juntos.

¿QUÉ DICEN EL DECÁLOGO EN MEDIA SUPERIOR? 1. Dialogo y participo. Mi opinión cuenta. Participo con ideas y escucho las de las demás personas para construir, entre todas y todos, reglas claras sobre el uso del celular y demás dispositivos. Una vez establecidos los acuerdos de la comunidad escolar, los respeto y contribuyo a que se cumplan. 2. Me concentro. Utilizo el teléfono celular y los dispositivos inteligentes únicamente cuando esté permitido. Durante las actividades académicas me concentro en aprender y desarrollar las habilidades que me ayudarán a construir un futuro. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo. 3. Apago los dispositivos cuando no los necesito. Mantengo el teléfono celular apagado o en silencio durante la jornada escolar y, cuando no sea necesario, procuro no llevarlo a la escuela. Así podré descansar y aprovechar mejor el tiempo para aprender y convivir. 4. Los uso pedagógicamente. Cuando su uso esté previsto con fines pedagógicos, sigo las indicaciones del personal docente y aprovecho para fortalecer mis aprendizajes. Utilizo el teléfono celular y los dispositivos como herramientas para aprender, investigar y colaborar en mis actividades académicas. 5. No me aíslo, convivo. Para aprender y tener amigas y amigos no necesito redes sociales ni juegos digitales. Durante los espacios de descanso aprovecho para platicar, compartir y pasar tiempo con mis compañeras y compañeros. 6. Convivo con respeto y empatía. Evito incurrir en conductas de bullying, discriminación, sexualización, ciberacoso o violencia digital que afecten la dignidad, la identidad y preferencias de las personas. 7. Protejo la privacidad y el consentimiento. Cuido mis datos personales, contraseñas, cuentas, imágenes, audios y videos. Antes de obtener, utilizar o compartir información o imágenes de otras personas, respeto su privacidad y su consentimiento. Comprendo que mis acciones también tienen consecuencias. 8. Lo utilizo en casos de emergencias. Antes de usar el celular, debo preguntarme si realmente es una emergencia. Les recuerdo a mis familiares, amigas y amigos que, durante la jornada escolar, deben comunicarse conmigo sólo cuando sea necesario. 9. Pienso, investigo y verifico. Cuestiono la información que consumo, investigo y verifico su contenido en distintas fuentes sin dejar que sustituya mi capacidad de pensar y razonar. 10. Cumplo desde la prevención y la formación. Soy una persona interesada en mi bienestar, en mi entorno escolar y en la sociedad, por lo que cumplo el Decálogo desde la prevención y la formación, no desde la sanción.

¿QUÉ DICEN EL DECÁLOGO EN SUPERIOR? 1. Soy parte de una ciudadanía digital. Aprovecho los celulares y los dispositivos electrónicos como herramientas para aprender, crear y comunicarme sanamente, evitando convertirme en un usuario cautivo de los mismos. 2. Favorezco la experiencia presencial sobre la digital. Reconozco los momentos para conectarme y los momentos para desconectarme. Hago pausas, me muevo, descanso y evito el uso innecesario de dispositivos, especialmente durante el aprendizaje y antes de dormir. 3. Defino cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se utilizan. Participo en la construcción y cumplimiento de acuerdos con mis compañeros, maestras y maestros, mi familia y la comunidad escolar sobre cuándo, dónde y durante cuánto tiempo utilizar los dispositivos, respetando los espacios y momentos destinados al aprendizaje, la convivencia y la vida comunitaria. 4. Aprendo con tecnología de manera ética. Utilizo los dispositivos y herramientas digitales con ética y con un propósito pedagógico: investigar, analizar, crear, comunicar, resolver problemas y aprender. Aprovecho sus posibilidades sin hacer trampa y sin sustituir mi pensamiento, creatividad, esfuerzo, autonomía ni capacidad para expresarme. 5. Promuevo el pensamiento crítico frente a los dispositivos y a la información. Contrasto la información, consulto fuentes confiables y desarrollo una perspectiva crítica frente a lo que encuentro en internet. Antes de utilizar o compartir un contenido, verifico su origen, pertinencia y veracidad, evitando contribuir a la desinformación. 6. Convivo con respeto y empatía. Utilizo los dispositivos y herramientas digitales para comunicarme responsablemente, manteniendo una conducta digital basada en la empatía, evitando incurrir en conductas de bullying, discriminación, sexualización, ciberacoso o violencia digital que vulneren la dignidad y la identidad de cualquier persona. 7. Detecto los riesgos y actúo oportunamente. Identifico situaciones que pueden ponerme en riesgo, como el contacto con desconocidos, contenidos inapropiados, fraudes, amenazas o ciberacoso. Ante cualquier situación que afecte mi seguridad o la de otra persona, busco apoyo y actúo responsablemente. 8. Aprendo a desconectarme. Dentro de las aulas dedico tiempo para reflexionar y realizar las actividades académicas lejos de los celulares y dispositivos electrónicos, evitando su uso de manera innecesaria. Dedico mi atención a la lectura, sin distracciones, para comprender, reflexionar y disfrutar lo que leo. 9. Protejo la privacidad y el consentimiento. Cuido mis datos personales, contraseñas, cuentas, imágenes, audios y videos. Antes de obtener, utilizar o compartir información o imágenes de mis compañeras y compañeros o de las personas que laboran en la institución educativa, respeto su privacidad y su consentimiento. Comprendo que mis acciones también tienen consecuencias. 10. Cumplo desde la prevención y la formación. Soy una persona interesada en mi bienestar, en mi entorno escolar y en la sociedad, por lo que cumplo el Decálogo desde la prevención y la formación, no desde la sanción.

USO DEL CELULAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO La decisión se tomó después de un proceso de consulta impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mario Delgado informó que participaron 565 mil 396 maestras y maestros, quienes respondieron sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. El resultado mostró que 81 por ciento de los docentes consultados estuvo a favor de establecer reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos. Entre los principales problemas detectados estuvieron las dificultades para mantener la atención y las interrupciones de las actividades escolares. La SEP también informó que la regulación se construyó a partir de foros y reuniones con autoridades educativas. Antes del anuncio, el gobierno federal ya había planteado la necesidad de establecer reglas nacionales ante el crecimiento del uso de dispositivos digitales en los planteles. La consulta realizada por la SEP también permitió identificar algunas situaciones relacionadas con el uso de dispositivos. Según los resultados presentados por Delgado, 48 por ciento de los docentes señaló que los celulares dificultan mantener la atención, mientras que 38 por ciento consideró que interrumpen las actividades escolares. Además, 34 por ciento indicó que el empleo del celular puede desplazar espacios de convivencia, y 38.7 por ciento detectó que conflictos originados en redes sociales llegan posteriormente a las aulas o a las escuelas. La SEP ha planteado que la regulación forma parte de una estrategia más amplia para atender el impacto de las pantallas en niñas, niños y adolescentes. La dependencia también ha señalado preocupaciones relacionadas con salud mental, aprendizaje y desarrollo integral. Anteriormente, Mario Delgado atribuyó el retroceso en el Prueba PISA 2025 en lectura y matemáticas a nivel mundial -donde México se colocó en el lugar 64 de 91 países evaluados, resultados por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias- con el uso intensivo de dispositivos electrónicos. “Al surgimiento de los dispositivos móviles y cómo este uso intensivo, excesivo de las tecnologías en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”, declaró Delgado en entrevista.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR? El secretario de Educación destacó que el acuerdo de la medida en el aula deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y luego de recibir el respaldo unánime de los titulares de la SEP en los 32 estados. Será publicado el próximo 22 de septiembre, una vez publicado el acuerdo, habrá un periodo de 30 días antes de su entrada en vigor (es decir, a partir del 23 de septiembre); donde se realizará asambleas informativas con docentes, madres y padres de familia. Por lo que la regulación de las nuevas disposición sobre el uso de celulares y pantallas comenzará a aplicarse a partir el martes 3 de noviembre.