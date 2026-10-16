Vacunación contra el VPH 2026: ¿Dónde aplican la vacuna gratis en México?

La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, haciendo un llamado a la población a participar en la aplicación de vacunas que ayuden a prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante esta época; así como dosis para proteger el cáncer cervicouterino. El esquema de la nueva campaña contempla la aplicación de vacunas contra influenza estacional, COVID-19, neumococo y virus del papiloma humano (VPH), además de la vacuna del virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Por otro lado, el secretario de Salud, David Kershenobich aseguró que se cuentan con las vacunas suficientes para atender a la población y resaltó la importancia de la cadena de frío y de la logística que permite conservar y distribuir los biológicos bajo condiciones adecuadas de seguridad y calidad.

VACUNA DEL VPH, ¿CUÁL ES SU PROTECCIÓN? Una de las vacunas más buscada es la del VPH que buscan inmunizar a miles de jóvenes con un método más rápido, económico y logísticamente sencillo. Aunque por años se indicó que se requerían tres dosis para garantizar la inmunidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha modificado sus directrices globales basándose en evidencia contundente que demuestra la alta eficacia de una dosis única. La campaña contra VPH se desarrolla de manera paralela a la jornada nacional de vacunación invernal 2026-2027, que comenzó el 12 de octubre y concluirá el 31 de marzo del próximo año. La vacuna del VPH o nanovalente brinda protección contra nueve tipos del virus del papiloma humano; la dosis ayuda a prevenir infecciones asociadas con distintos tipos de cáncer como el cervicouterino, reduciendo drásticamente el riesgo. La dosis suministrada por la Secretaría de Salud no tiene ningún costo, por lo que es totalmente gratuita.

¿EN DÓNDE SE REALIZA ESTA APLICACIÓN? Para consultar el lugar donde puedes aplicarte estas vacunas, ingresa al buscador habilitado en el portal digital del Gobierno de México: dondemevacuno.salud.gob.mx o llama directamente al 079 para recibir orientación sobre a dónde puedes acudir. En el apartado “Tipo de vacuna”, seleccionar la opción VPH (Virus del Papiloma Humano). Elige la entidad federativa donde se desea recibir la vacuna y seleccionar el municipio o alcaldía. Revisa los centros de vacunación que aparecen en el mapa y consultar la dirección, así como los horarios de atención de la unidad seleccionada Una vez dentro del sitio web, ingresa los datos que se te solicitan para conocer los centros de salud con vacunas disponibles: tipo de vacuna, entidad federativa, municipio y grupo de edad. Cada grupo se divide en: -De 6 a 11 meses. -De 1 a 9 años. -De 10 a 49 años. Posteriormente, identifica tu puesto de vacunación más cercano con el mapa interactivo y consulta la dirección en la tabla que aparece debajo, además del nombre de la vacuna disponible y el horario de atención.

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE CON PRIORIDAD? La campaña de vacunación nacional está dirigida a la población en general. No obstante, la institución de salud hace un llamado a atender con prioridad a los grupos vulnerables, como los son: -Niños y niñas menores de cinco años. -Personas de 60 años y más. -Personas con enfermedades que aumentan el riesgo de presentar complicaciones. -Personal de salud médico. -Personas embarazadas (con excepción de la vacuna contra neumococo).

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA VACUNA CONTRA VPH? La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños que cursan quinto grado de primaria, así como a menores de 11 años que no se encuentran escolarizados. La estrategia también contempla otros grupos prioritarios definidos por las autoridades sanitarias, con el propósito de ampliar la prevención de enfermedades relacionadas con el virus. Y busca generar protección ante una posible exposición al VPH, debido a que se trata de una infección que se transmite principalmente mediante el contacto sexual. Personas que no pertenezcan a los grupos escolares señalados deberán consultar en su unidad de salud si cumplen con los requisitos para recibirla. Este biológico ayuda a prevenir infecciones relacionadas con distintos tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas con el virus. - Cáncer cervicouterino. - Cáncer de vagina y vulva. - Cáncer de pene. - Cáncer anal. - Determinados cánceres de boca y garganta. - Verrugas genitales causadas por ciertos tipos del virus. La vacuna funciona mediante la estimulación del sistema inmunitario, que aprende a reconocer determinados tipos del VPH y desarrolla una respuesta de protección ante futuras exposiciones. Sin embargo, es importante aclarar que la vacuna es preventiva y no constituye un tratamiento para eliminar una infección existente.

¿QUIÉN NO DEBE APLICARSE LA VACUNA DEL VPH? Existen algunas situaciones en las que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano debe posponerse o evitarse, entre ellas durante el embarazo, los antecedentes de reacciones alérgicas graves a una dosis previa o a alguno de sus componentes y la presencia de enfermedades moderadas o graves al momento de la vacunación. Cabe destacar que la aplicación cuenta con efectos secundarios leves, incluyendo dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación. Además de dolor de cabeza, cansancio, náuseas o mareos. Se recomienda permanecer sentado durante aproximadamente 15 minutos después de recibir la vacuna. Pero ante cualquier duda sobre las contraindicaciones, es importante consultar al personal médico antes de la aplicación.

¿QUÉ HAY QUE SABER DE LA APLICACIÓN DE ESTA VACUNA? Antes de aplicarte alguna vacuna, asegúrate de contar siempre con tu cartilla o registro de vacunación. También es importante que identifiques si no presentas alguna condición grave, como fiebre alta, que pueda ser un obstáculo en la aplicación. En caso de dudas, pregunta sobre los posibles efectos secundarios e informa al personal de salud si has tenido alguna reacción alérgica grave a una dosis anterior o algún componente de la vacuna. También es relevante que menciones si padeces alguna enfermedad crónica o estás consumiendo algún medicamento o tratamiento. En caso de tener alguna duda sobre el proceso de aplicación, se puede llamar al 079 o ingresar al portal oficial.