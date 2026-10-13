Arranca campaña de vacunación invernal en Coahuila: aplicarán 936 mil dosis contra influenza y cerca de 11 mil contra el COVID-19

La campaña contempla un total de 936 mil dosis contra la influenza y cerca de 11 mil vacunas contra el COVID-19, además de la inmunización contra el virus sincitial respiratorio.

Este martes arrancó la campaña de vacunación de la temporada invernal en Coahuila. El subsecretario de Salud, Iván Moscoso, informó que se aplicarán casi un millón de dosis para proteger a la población contra la influenza y el COVID-19.

Las vacunas son gratuitas y se aplicarán en los hospitales generales, así como en las clínicas del IMSS y del ISSSTE.

El doctor Iván Moscoso indicó que los hospitales generales cuentan con un total de 213 mil dosis destinadas a la población en general.

El resto de las vacunas se distribuirá a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

COVID-19

La vacunación contra el COVID-19 estará disponible para la población contemplada en la campaña.

Para la cobertura estatal, se espera una remesa inicial de 9 mil dosis desarrolladas por la farmacéutica Pfizer. Posteriormente, se recibirá un segundo lote de vacunas de la firma Moderna.

Asimismo, se contempla la aplicación prioritaria de esta vacuna a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

El arranque de la campaña coincide con los pronósticos meteorológicos que prevén la llegada de 56 frentes fríos durante la temporada, algunos de los cuales podrían registrar temperaturas extremas.

En cuanto a la incidencia de contagios, los registros de la temporada invernal pasada contabilizaron aproximadamente 250 casos de influenza y cerca de 80 casos de COVID-19.

El subsecretario de Salud estima que las cifras para este periodo se mantengan en niveles similares, dependiendo del comportamiento del clima y del nivel de prevención comunitaria.

Además de la inmunización, Iván Moscoso recordó la importancia de mantener medidas preventivas habituales, como permanecer en casa en caso de presentar síntomas gripales, usar cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y lavarse las manos constantemente.