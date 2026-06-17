¿Vas a registrarte a la Pensión del Bienestar? Estos son los papeles que debes llevar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Prepárate para la nueva convocatoria de incorporación del 22 al 28 de junio y asegura tu apoyo económico reuniendo estos requisitos indispensables.
El registro para la Pensión del Bienestar correspondiente al mes de junio de 2026 ya cuenta con fechas oficiales. Si eres un adulto mayor de 65 años o perteneces a los grupos vulnerables convocados, este es el momento de preparar tus papeles. El proceso de inscripción se llevará a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.
Para que tu trámite presencial sea ágil y exitoso, la Secretaría del Bienestar solicita una serie de documentos básicos. Reunirlos de forma correcta evitará que des vueltas innecesarias o que enfrentes retrasos en los módulos de atención.
Lista completa de documentos para el registro
Las personas interesadas en incorporarse al programa para Adultos Mayores o a la Pensión para Personas con Discapacidad deben acudir al módulo correspondiente con original y copia de la siguiente documentación:
- Acta de nacimiento: Debe ser legible y encontrarse en buen estado.
- Identificación oficial vigente: Se acepta la credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o la credencial del INAPAM.
- Clave Única de Registro de Población (CURP): Es fundamental que se entregue la versión más reciente y certificada por el Registro Civil.
- Comprobante de domicilio: Su vigencia no debe ser mayor a seis meses. Puedes presentar recibos de luz, agua, teléfono, gas o predial.
- Número telefónico de contacto: Es indispensable proporcionar un teléfono celular o de casa vigente, ya que será la vía principal para notificarte sobre el estado de tu trámite y la entrega de tu tarjeta bancaria.
Nota importante: Si el solicitante requiere el apoyo de un “auxiliar” (un familiar o persona de confianza que le ayude con los trámites), este acompañante deberá presentar exactamente la misma documentación el día del registro.
Fechas y dinámica de atención en junio 2026
Las jornadas de incorporación se realizarán de manera presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en todo el territorio nacional. Con el objetivo de mantener un orden estricto y evitar aglomeraciones o largas filas de espera, la Secretaría del Bienestar organizará la atención mediante un calendario basado en la primera letra del primer apellido de los solicitantes.
Debes acudir únicamente el día que te corresponda según el orden alfabético establecido para el periodo del 22 al 28 de junio. Presentarte con el expediente completo y en el día asignado garantiza que el personal del módulo reciba tus datos sin contratiempos, permitiéndote ingresar con éxito al padrón de beneficiarios para el segundo semestre de 2026.