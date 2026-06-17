¿Vas a registrarte a la Pensión del Bienestar? Estos son los papeles que debes llevar

Para que tu trámite presencial sea ágil y exitoso, la Secretaría del Bienestar solicita una serie de documentos básicos. Reunirlos de forma correcta evitará que des vueltas innecesarias o que enfrentes retrasos en los módulos de atención.

El registro para la Pensión del Bienestar correspondiente al mes de junio de 2026 ya cuenta con fechas oficiales. Si eres un adulto mayor de 65 años o perteneces a los grupos vulnerables convocados, este es el momento de preparar tus papeles. El proceso de inscripción se llevará a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026.

Lista completa de documentos para el registro

Las personas interesadas en incorporarse al programa para Adultos Mayores o a la Pensión para Personas con Discapacidad deben acudir al módulo correspondiente con original y copia de la siguiente documentación:

- Acta de nacimiento: Debe ser legible y encontrarse en buen estado.

- Identificación oficial vigente: Se acepta la credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o la credencial del INAPAM.

- Clave Única de Registro de Población (CURP): Es fundamental que se entregue la versión más reciente y certificada por el Registro Civil.

- Comprobante de domicilio: Su vigencia no debe ser mayor a seis meses. Puedes presentar recibos de luz, agua, teléfono, gas o predial.

- Número telefónico de contacto: Es indispensable proporcionar un teléfono celular o de casa vigente, ya que será la vía principal para notificarte sobre el estado de tu trámite y la entrega de tu tarjeta bancaria.