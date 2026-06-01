Ya hay fechas | Así será la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar en junio 2026

Si realizaste tu registro a los Programas del Bienestar hace poco, saca el calendario y toma nota. Las autoridades federales acaban de confirmar las fechas oficiales de junio de 2026 para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar. Este plástico es indispensable, ya que es el único medio para recibir tus apoyos económicos de forma directa y sin intermediarios. La distribución comenzará muy pronto, así que aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que no se te pase el día y puedas cobrar tu dinero a tiempo.

¿QUIÉNES RECIBEN SU TARJETA DEL BIENESTAR EN JUNIO? La convocatoria para esta etapa de entrega no es para todos los inscritos, sino para un grupo específico. La Secretaría de Bienestar detalló que los plásticos se asignarán exclusivamente a las personas que completaron de forma exitosa su incorporación durante el mes de abril de 2026. Los dos programas principales que entran en esta fase de distribución son: - Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: El programa universal que beneficia a los ciudadanos de 65 años o más en todo el país con un apoyo de 6,400 pesos bimestrales. - Pensión Mujeres Bienestar: El programa diseñado para mujeres de 60 a 64 años de edad, el cual entrega un recurso de 3,100 pesos bimestrales como reconocimiento a su labor y cuidado.

FECHAS OFICIALES Y CÓMO SABER CUÁNDO IR POR TU PLÁSTICO El periodo oficial de entrega quedó establecido del 15 al 21 de junio de 2026. Durante esta semana, los módulos asignados estarán operando para atender a los nuevos derechohabientes. Para saber exactamente qué día te toca, no es necesario que hagas filas ni que adivines. El orden se notificará de forma personalizada. La Secretaría de Bienestar enviará un mensaje de texto (SMS) al número de teléfono celular que registraste cuando hiciste tu trámite en abril. En ese mensaje te van a especificar tres datos cruciales: la fecha exacta, la hora de tu cita y el módulo específico al que debes acudir. Por esta razón, la recomendación principal de las autoridades es que te mantengas muy atento a tu teléfono y a tus notificaciones durante los primeros días de junio. EL IMPACTO DE ESTOS APOYOS EN MÉXICO La importancia de estas pensiones sigue creciendo en el país. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, tan solo en el pasado mes de mayo, la Pensión de Adultos Mayores llegó a más de 13 millones 619 mil derechohabientes. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a más de 2 millones 735 mil mujeres mexicanas.

Tener tu tarjeta del Banco del Bienestar en tus manos te asegura formar parte de esta red de apoyo y recibir tu dinero de manera segura. Si te registraste en abril, prepara tus documentos básicos (como identificación oficial y tu comprobante de registro) y espera el mensaje SMS para acudir por ella del 15 al 21 de junio.

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