Saltillo: En carretera tienes unos Ángeles (Verdes) que te cuidan... pero maneja con precaución

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    Saltillo: En carretera tienes unos Ángeles (Verdes) que te cuidan... pero maneja con precaución
    La corporación brinda auxilio vial gratuito y recomienda a los automovilistas revisar sus vehículos antes de salir a carretera durante las vacaciones. ARCHIVO

La corporación mantiene personal, unidades y atención sin costo para atender emergencias y orientar a quienes transitan por la entidad

El destacamento Coahuila de los Ángeles Verdes mantiene un operativo permanente para brindar apoyo a los automovilistas que circulan por la red carretera estatal.

Con un estado de fuerza conformado por 26 elementos, 16 patrullas y 2 grúas, en lo que va del año, la corporación ha prestado 260 servicios de auxilio vial a conductores que enfrentaron fallas mecánicas u otras eventualidades durante sus recorridos, beneficiando a cerca de 800 personas con asistencia, orientación y acompañamiento.

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EMITEN RECOMENDACIONES PARA VIAJAR

Ante el presente periodo vacacional, los Ángeles Verdes exhortaron a los viajeros a extremar precauciones antes y durante sus traslados para reducir el riesgo de accidentes y contratiempos en carretera.

Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar los límites de velocidad y la señalización, evitar conducir con fatiga o bajo los efectos del alcohol o drogas, así como revisar previamente las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo.

La corporación recordó que el servicio de auxilio vial es completamente gratuito. En caso de requerir apoyo, los usuarios pueden comunicarse al número 078, así como el enlace con el sistema de emergencias 9-1-1.

Asimismo, pidió a quienes soliciten asistencia identificar con precisión el kilómetro en el que se encuentran, ya que esta información permite ubicar el incidente y despachar la unidad más cercana en el menor tiempo posible.

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